Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Andreea Bănică în ultima perioadă: „Am văzut că nu-mi revin”

Cântăreața a petrecut Crăciunul alături de copii și de soțul ei, Lucian Mitrea, însă nu a fost într-o stare prea bună. Iată ce mesaj a postat în mediul online!

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Andreea Bănică în ultima perioadă

Artista este mereu activă pe rețelele sociale și îi ține la curent pe urmăritorii ei despre ultimele noutăți din viața de familie. Toți membrii familiei au răcit, iar vedeta a acuzat dureri mari în gât, dar și o răgușeală zdravănă.

Cântăreața a cerut ajutorul medicului, pentru a se recupera, după ce a observat că starea nu îi se îmbunătățește deloc. Totodată, a fost sceptică să folosească remediile naturiste, pe care obișnuia să le mai ia când era copil.

„Tot aud despre leacuri băbești pentru răgușeală și dureri în gât cu ceapă cu miere, sadou (pe care îl beam când eram mică, mi-l făcea mama).

Eu sunt mai sceptică așa… în afară de renumita gargară cu apă cu sare, nu prea cred în minuni.

După șase zile de rău cu antiinflamatoare, am văzut că nu îmi revin și că sunt din ce în ce mai rău cu dureri mari în gât și ganglioni inflamați…

Așa m-am hotărât să iau antibiotic, asta nu înainte de a mă sfătui cu medicul”, a dezvăluit Andreea Bănică pe InstaStory.

Vedeta și-a liniștit fanii și a povestit că atât ea, cât și familia ei se simt mai bine.

„Suntem toți mai bine. Pe mine m-au lăsat durerile mari de gât, copiii nu mai au febră, au o stare mai bună.

Am experiență în tratarea gâtului și a răgușelii pentru că, de mică, am avut nevoie de vocea mea pentru a putea onora evenimentele și știu ce merge bine pentru gât.

În situația în care suntem de câteva zile nu mergea mai nimic. Am farmacie acasă. Vă mulțumesc pentru mesaje și dorința de a ne ajuta”, a încheiat mesajul artista, pe rețeaua socială.

Într-o altă postare pe Instagram, vedeta a publicat o imagine adorabilă cu toată familia, alături de Moș Crăciun. Cu toții au încercat să se bucure de sărbători, chiar dacă i-a prins răceala.

„L-am primit pe Mos Craciun cu multa bucurie ca in fiecare an. Diferenta anul acesta o face faptul ca am racit cu totii.

Noah are temperatura, eu mi-am pierdut vocea, Lucian tuseste, pe Sofia o doare in gat 🤦🏽‍♀️ Macar am zambit la poza si uite asa mai avem o amintire. Craciun fericit dragilor! Sa fiti sanatosi”, a scris ea în dreptul fotografiei din mediul online.

Ce urare i-a făcut Andreea Bănică soțului ei de ziua sa de naștere

Andreea Bănică și Lucian Mitrea se cunosc încă din adolescență, s-au îndrăgostit și formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cântăreața i-a făcut o declarație de dragoste partenerului ei, cu care are o fată și un băiat.

Ea a postat două imagini, dintre care una este chiar din perioada adolescenței. Fanii i-au lăsat numeroase mesaje și aprecieri.

„Cu tine vreau sa traiesc, esti omul meu/ Tu m-ai facut sa zambesc /Si inca o viata de as mai avea/ Vreau sa stii, tot pe tine te-as iubi.

La multi ani iubire! 🎂

Imi doresc sa iti aduci mereu aminte primul nostru sarut de pe digul de la malul marii si sa il repetam in fiecare zi. ❤️Te iubesc❤️ 👉”, a scris Andreea Bănică în dreptul celor două fotografii.

