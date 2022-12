Cu ce probleme de sănătate se confruntă Vlăduța Lupău după sarcină: „Nu faceți greșeala asta”

Vlăduța Lupău a mărturisit că nu a respectat în totalitate sfaturile medicului său, iar în prezent se află într-o situație cât se poate de delicată, căreia nu i-a găsit o rezolvare până în prezent. Cântăreața a dezvăluit că se confruntă cu o serie de probleme de sănătate de când a născut, în special cu căderea excesivă a părului.

Vlăduța Lupău, probleme de sănătate după ce l-a adus pe lume pe băiețelul său

Aceasta a apelat la ajutorul rețelelor de socializare pentru a împărtăși cu urmăritorii săi situația neplăcută prin care trece, dar și pentru a le sfătui pe femeile însărcinate să nu repete greșeala sa. Artista a observat problema imediat după naștere, mărturisind recent că s-a gândit chiar să se tundă, în urma afecțiunii care nu s-a lăsat învinsă cu niciun tratament și care a lăsat-o, așa cum spune ea, aproape „cheală”.

Vlăduța a sesizat problema căderii părului la trei luni distanță după ce a devenit mămică, însă se pare că în prezent situația s-a agravat. „Mă gândesc la modul foarte serios să mă tund. Efectiv îmi e frică să mă mai pieptăn… Sunt aproape cheală. (..) Sunt disperată, îmi cade părul ca niciodată”, declara ea.

Vlăduța Lupău a explicat că regretă că nu a respectat indicațiile medicului de a lua vitaminele prescrise și face apel către toate femeile care au născut, să respecte recomandările specialiștilor. Pe lângă căderea părului, artista se confruntă și cu dureri de oase și articulații.

„Cele care sunteți însărcinate sau ați născut, neapărat să luați vitaminele pe care vi le recomandă ginecologul după sarcină. Eu am făcut greșeala și nu le-am luat. Cred că de acolo mă dor și oasele și articulațiile, îmi cade și părul.

Nu le-am luat, că m-am văzut cu sacii în car și nu le-am luat. Sincer, dacă aș da timpul înapoi aș lua cred că pachetul dublu, numai să scap de chestiile astea.

Dar, vă rog, cele care vreți să mă ascultați, nu faceți greșeala asta. Luați toate medicamentele pe care vi le recomandă doctorul după ce nașteți!”, a fost mesajul transmis de Vlăduța Lupău pe contul personal de Instagram.

Vlăduța Lupău a pierdut câteva sarcini, înainte de a deveni mămică

Recent, în cadrul unui podcast, Vlăduța Lupău a mărturisit că a trecut prin reale încercări, până a ajunge să fie mamă. Artista a pierdut două sarcini, înainte să îl aducă pe lume pe micuțul Iair.

„Ne-am dorit foarte mult acest copil, mai ales pentru că am străbătut mici obstacole. Nu am spus niciodată, dar am avut încă două sarcini care s-au pierdut. Îți dai seama că în urma acestor două sarcini pierdute ne-am dorit și mai mult.

Eram și mai dornici să se întâmple și să fie minunea asta, să existe. Am trecut prin două experiențe neplăcute și te întrebi dacă se întâmplă ceva, cum spun doctorii că primele 3 luni sunt critice.

Nu m-am bucurat absolut deloc până nu am trecut pragul de trei luni, până nu mi-am făcut toate analizele din lume, primite și confirmate că totul este în regulă. E o traumă la nivelul oricărei femei, chiar dacă mai are acasă 10 copii, chiar dacă nu mai are niciunul sau unul, indiferent. Mi se pare că este o traumă pentru că te întrebi de ce ți se întâmplă ție”, a declarat artista în urmă cu câteva luni, pe când era încă însărcinată.

