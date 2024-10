Sora mai mică a Nicoletei Luciu i-a călcat acesteia pe urme, însă ulterior a decis să stea departe de lumea reflectoarelor. Iată căror pasiuni își dedică acum timpul.

Iuliana Luciu a încântat publicul din România cu rolurile sale sau cu prezența în diverse emisiuni. Sora mai mică a Nicoletei Luciu a decis însă să ia o pauză de la activitățile care au consacrat-o și și-a dedicat timpul unei pasiuni mai vechi.

Cu ce se ocupă Iuliana Luciu. Sora Nicoletei Luciu s-a retras din lumina reflectoarelor: „Am luat așa o pauză”

Deși a pornit totul ca un hobby, Iuliana a reușit să facă din pasiunea sa un job în toată regula. Tânăra a îndrăgit de mică muzica, iar acum trăiește din asta.

Sub numele de DJ Lucille, Iuliana mixează în cluburi exclusiviste și la evenimente importante în fața a mii de oameni atât în țară, cât și în străinătate.

Iuliana Luciu a pornit de la zero și a învățat cum să devină un DJ de succes, apreciat în țară și peste hotare.

„Pasiunea pentru muzică a fost de mică. Iubesc muzica şi provocările. Am văzut câte emoţii se transmit prin muzică şi am vrut să primesc energia frumoasă a oamenilor care se distrează şi să le transmit şi eu din energia mea.

Am început să fac cursuri de DJ-ing, am învăţat totul de la zero, ce face fiecare buton de pe player şi mixer. Aşa am descoperit cât de mult îmi place să mixez.

Am luat aceste cursuri în serios pentru că sunt profesionistă din fire. Cu toate că sunt la început, am avut plăcerea să călătoresc ca DJ, să întâlnesc public din toate părţile lumii şi să văd cum se bucură de muzica mea şi să văd că se distrează pe ea, exact cum mi-am dorit.

Dar şi să intru în contact cu industria muzicii electronice, să întâlnesc artiști şi DJ, dar să şi lucrez cu diverși producători”, a declarat ea, conform une surse.

„La Monaco mi-am făcut lansarea ca DJ şi sunt sigură ca mi-a purtat noroc locul”, a mai adăugat ea.

De asemenea, Iuliana vorbește de provocările meseriei de DJ. Aceasta pune accentul pe timpul cerut tribut de această muncă; timp care nu se observă întotdeaua din exterior. Este vorba de ore de documentare, de șlefuire a unui brand personal, de comunicare.

„Trebuie să recunosc că nu e o cale simplă. Evident dacă vrei să faci lucrurile profi şi cum trebuie.

A necesitat şi necesită timp şi muncă care nu e vizibilă din exterior. De la studio şi producții muzicale, până la research continuu de muzică. Până la a pune brandul la punct, inclusiv tot ce e legat de comunicare, programarea lansărilor de piese. Mă bucur că nu am timp să mă plictisesc”, precizează tânăra.

Aceasta se bucură să o numească meserie, dat fiind că este invitată să lanseze piese, participă la compunerea unor melodii și primește multe invitații pentru a mixa pentru public numeros. De exemplu, românca a fost invitată în Egipt să mixeze în cadrul unui eveniment unde erau prezenți peste 3.000 de oameni.

„Îmi doresc ca Lucille să fie peste tot. Sunt multe locaţii pe care vreau să le bifez”, mărturisește sora Nicoletei Luciu.

Cu toate că știe deja cu ce se mănâncă succesul, sora Nicoletei Luciu nu dorește să renunțe cu totul la televiziune.

„Ce fac acum este tot ceea ce mă reprezintă si mă pasionează! Iubesc ce fac, fie că vorbim de muzică sau de televiziune, chiar sunt norocoasă, iar ambele meserii sunt complementare, nu mă împart între ele. Reuşesc să le fac pe amândouă fără să se suprapună”, recunoaște tânăra.

„Actoria a rămas în inima mea. Aş juca cu drag orice rol care m-ar face să pun în practică tot ce am învăţat de-a lungul a șase ani, timp în care am jucat cu mari actori ai ţării noastre şi de la care am învăţat tot ce ştiu”, a mai adăugat ea.

Ce relație are cu sora ei, Nicoleta Luciu

Iuliana și Nicoleta au avut întotdeauna o relație aparte. Cele două au încă o legătură frumoasă, iar Iuliana petrece mult timp alături de nepoții ei.

„Mă înţelegeam foarte bine cu Nicoleta, doar că ea avea activităţi diferite faţă de ale mele. Fiind diferenţă de vârstă între noi, nu aveam acelaşi program”, relatează Iuliana.

„Am fost unite din simplul fapt că suntem surori şi că ne iubim. Toţi fraţii sunt uniţi între ei, aşa mi se pare normal”, mai adaugă ea.

Cât despre relația din prezent, Iuliana mărturisește că se înțeleg foarte bine, se aud des, iar sora sa îi oferă sfaturile și o sprijină în tot ceea ce face.