Cu ce se ocupă Xonia „după scandalul „drogurilor”. Ce conținut a început să publice cântăreața pe internet | Video

Xonia a publicat pe contul personal de socializare mai multe clipuri în care le oferă femeilor sfaturi despre relații. Iată despre ce este vorba!

În ultimele zile, Xonia, în vârstă de 34 de ani, a publicat pe contul personal de Instagram mai multe clipuri în care a vorbit despre relații, oferind și câteva sfaturi despre întâlniri.

Deși unele dintre aceste videouri au dispărut între timp, pe contul cântăreței încă mai pot fi vizualizate două videoclipuri în care solista expune diverse probleme de cuplu.

Xonia s-a făcut expertă în relații „după scandalul drogurilor” | Video

Xonia a publicat pe contul personal de Instagram mai multe clipuri în care își dă cu părerea fără perdea despre unele probleme din relații, adresând și tot felul de întrebări:

„E ok să faci dragoste cu cel pe care l-ai întâlnit în aceeași seară când vrei ceva mai serios?”/„Vi se pare normal că rolurile în societate s-au schimbat?”/„Cine ar trebui să plătească la prima întâlnire”?/„Fetelor, voi cum ați reușit să îl țineți pe acel bărbat interesat?”/„Ce este considerat înșelat în anul 2023?”/„De câte întâlniri ai nevoie ca să te simți într-o relație?”, întreabă Xonia pe contul personal de Instagra, citată de click.ro, care a vizualizat toate clipurile publicate de aceasta.

Pentru toate aceste întrebări, Xonia vine cu argumente și opinii personale. Atunci când cântăreța întreabă: „De câte întâlniri ai nevoie ca să te simți într-o relație?”, face comparație cu ceea ce se întâmplă în această situație în America:

„Am și eu o curiozitate! De câte întâlniri ai nevoie ca să te simți într-o relație! Una, două, trei, patru, cinci, zece? După ce ne pupăm, după ce petrecem o seară împreună. Adică în America e chestia asta cu <<datings>>, <<situationship>>. Aici cum e? Nu înțeleg!”, spune Xonia, citată de sursa menționată mai sus.

„Ok, gata! Hai să vorbim deschis și să dăm totul pe față! Bărbaților, voi ziceți liniște și femei loiale, dar atunci când o găsiți, nu știți să o țineți. Care este motivul pentru care vă atrag relațiile toxice? Adică, când o femeie este bună, vă iubește, este amabilă, ține la voi, vă gătește, nu e bine, vă plictisiți. Dar dacă una este rea, vă verifică, este indiferentă, clar nu vă iubește atât de mult sau cel puțin nu vă arată, pe aia o alegeți! Deci, fetelor, voi cum faceți când găsiți un bărbat bun, ca să îl țineți lângă voi?”, au mai fost câteva din întrebările și curiozitățile Xoniei, așa cum se poate asculta din clipul redat mai jos.

La rândul lor, cei care o urmăresc pe cântăreață au lăsat comentarii după fiecare subiect propus de aceasta.

Cum s-a „apărat” Xonia după ce a fost acuzată că a condus sub influența drogurilor și a băuturilor alcoolice

Xonia și avocata sa au fost invitate în cadrul unei emisiuni televizate, acolo unde cântăreața a vorbit deschis despre scandalul în care a fost implicată în urmă cu câteva luni:

„Nu am fost nici beată, nici drogată. Nu am consumat droguri în viața mea. Am și o problemă de sănătate și nu aș putea să fac asta nici prin absurd. De o săptămână nu pot să mai dorm, iau calmante. Sunt traumatizată de presă. Nu m-am urcat la volan crezând că o să existe acest rezultat.”, a declarat Xonia la un post de televiziune, citată de profm.ro.

La rândul ei, avocata Xoniei a oferit câteva detalii despre incidentul care i-a stricat imaginea clientei sale:

„I-a ieșit o alcoolemie de 0.25 în aerul expirat. Înseamnă că a băut un pahar cu vin seara, cu șase ore înainte. Dacă știa, nu s-ar mai fi urcat la volan. La testul drog din salivă a ieșit prezență substanță activă cocaină. Jumătate dintre testele făcute de Poliția Română anul trecut au ieșit fals pozitive. Sunt oameni afectați de rezultatele false ale acestor teste.”, a declarat avocata solistei, citată de sursa menționată mai sus.

Ulterior, Xonia și avocata sa ar fi prezentat și rezultate de toxicologie făcute la două clinici, care au arătat negativ la toate drogurile testate. Primul test ar fi fost făcut la șapte dimineața, imediat după ce cântăreața a fost prinsă și testată de poliție, potrivit profm.ro.

