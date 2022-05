Cu cine se iubește Andrei Ștefănescu. Cei doi și-au asumat relația. "Nu ne ascundeam"

Prezentatorul a precizat că este într-o relație cu una dintre colegele sale, Ștefania Ducă. Cei doi s-au îndrăgostit însă nu s-au ascuns niciodată, după cum se precizează în Libertatea.

Andrei Ștefănescu, despre relația sa cu Ștefania Ducă:"Ne-am asumat relația de multă vreme"

Nu ne ascundeam, noi ne-am asumat relația de mai multă vreme. Am fost împreună, da, în weekend, dar mai multe nu pot să declar, a spus acesta, potrivit sursei menționată.

Ștefania Duca este fosta iubită a artistului F. Charm. Cei doi au fost împreună pentru o perioadă lungă de timp și se pregăteau de nuntă, însă, în final evenimentul nu a mai avut loc.

Cei doi îndrăgostiți au petrecut câteva zile la mare pentru a serba ziua de naștere a Ștefaniei. Aceasta i-a transmis și un mesaj partenerului ei.Te iubesc. Din prima zi. Pentru totdeauna, mai arată sursa citată.

Andrei Ștefănescu și fosta lui soție au divorțat în luna septembrie a anului 2020. Cei doi au fost âmpreună timp de 7 ani de relație și un an de când s-au căsătorit civil. Artistul a fost cel care a făcut anunțul despre despărțire la vremea respectivă.

Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum, a spus el.

După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat.

Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai.

Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casă noastră, îi vizitez aproape zilnic și ne petrecem timpul împreună, a spus Andrei Ștefănescu în urmă cu doi ani.

