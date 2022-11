Culiță Sterp, descoperit cu alcoolemie mult mai mare decât s-a vehiculat inițial. A primit încă o infracțiune în dosarul penal

Noi informații ies la iveală în scandalul generat de accidentul produs de Culiță Sterp în Cluj. Potrivit unor surse ale anchetei, cântărețului i se mai adaugă încă o infracțiune în dosarul penal, după ce poliția i-a recalculat alcoolemia pe care o avea în seara incidentului. În decursul săptămânilor anterioare, s-a descoperit că acesta urcase la volan și sub influența substanțelor interzise.

Culiță Sterp, încă o infracțiune în dosarul penal, după ce poliția i-a recalculat alcoolemia

După ce oamenii legii de la Rutieră din Cluj au cerut la IML (Institutul de Medicină Legală) recalcularea alcoolemiei pe care Culiță Sterp o avea în sânge, se pare că aceasta este mult mai mare față de valorile inițiale. Rezultatul a confirmat faptul că, în timpul producerii accidentului, alcoolemia lui Culiță era peste limita unei fapte penale și aume 0,89 grame/litru alcool pur în sânge.

Ce riscă în prezent Culiță Sterp

În cazul valorii inițiale care a fost transmisă, și anume 0,71 grame/litru alcool pur în sânge, fapta era doar contravenție și a fost sancționată cu amendă și reținerea permisului de conducere pentru 3 luni. În prezent însă, situația se schimbă, iar fapta s-a transformat în infracțiune și se va adăuga la dosarul penal în care este cercetat deja, potrivit observatornews.ro.

În ceea ce privește permisul de conducere al cântărețului de manele, acesta va fi reținut până la finalizarea anchetei, existând totodată și riscul ca un judecător să îi interzică să mai conducă vreodată.

Culiță Sterp, plasat sub control judiciar

Culiţă Sterp a fost plasat sub control judiciar, după ce a condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, lovind un alt autoturism. În noaptea accidentului, artistul nu a oprit la semnalul poliţiştilor, iar apoi a intrat pe culoarea roşie a semaforului într-o intersecţie, lovind o altă maşină. Acesta a fugit apoi de la fața locului, însă oamenii legi l-au prins la scurt timp.

Culiță Sterp a scăpat de arest, însă i-a fost deschis un dosar penal pentru faptele săvârșite, fiind nevoit să se prezinte în fața organelor de anchetă ori de câte ori este solicitat. De altfel, artistului îi este impusă și interdicția de a părăsi județul sau chiar și țara.

Cântărețul a fost sancționat cu reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile și a primit amenzi în valoare cumulată de 1.885 de lei. Întreaga familie a artistului, inclusiv Mama Geta, a comentat incidentul.

„Acum mi-am mai revenit puțin, dar am fost foarte supărată. Dumnezeu Sfântul a ajutat de nu a murit nimeni în accident, deci Culiță și băiatul acela au avut îngeri păzitori acolo cu ei. Noi nu încurajăm pe nimeni să urce băut la volan.

Eu am permis de 30 de ani, dar eu nu am băut un gram nici la nunta ei (la nunta fiicei ei, Getuţa n.r). La noi în casă nu se bea, nu se fumează, deci nu am avut în sânge să facem lucrul ăsta, nu că ne-a interzis sau ne-a impus cineva”, a declarat recent mama lui Culiță Sterp.

