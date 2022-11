Prima apariție a lui Culiță Sterp după accidentul din Cluj VIDEO: „O palmă de la viață". Ce spune de familia șoferului rănit

Anchetatorii au extins urmarirea penală în cazul interpretului de manele Culiţă Sterp, după ce analizele au relevat că acesta se afla sub influenţa substanţelor psihoactive când a fost implicat în accidentul rutier.

În data de 17.11.2022, în jurul orei 02:03, el a condus autoturismul pe strada Eroilor din Cluj-Napoca, cu direcţia spre strada Dorobanţilor, şi la intersecţia cu Piaţa Avram Iancu a intrat pe culoarea roşie a semaforului, intrând în coliziune cu un autoturism marca Dacia, şoferul acestuia fiind rănit. Ulterior, Culiţă Sterp a fugit de la locul accidentului fără încuviinţarea poliţiştilor.

”Vă pup pe toți, dragii mei! Nu am fugit nicăieri, aici sunt pentru cei care vă întrebați. Sincer, mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc și să vă spun ceva după cele toate întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să îmi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatului implicat în accident. Atât lui, cât și familiei lui cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat ulterior, pe toate planurile", a spus Culiță Sterp în apariția sa pe Instagram, după cum se poate vedea în videoclipul de la SpyNews.ro.

Interpretul de manele Culiţă Sterp este cercetat de poliţişti şi a fost reţinut, după ce, conducând băut prin Cluj-Napoca, a fost surprins de aparatul radar cu viteză mai mare decât cea permisă, dar nu a oprit la semnalul agenţilor, iar ulterior a intrat într-o intersecţie pe culoarea roşie a semaforului, lovind în plin un autoturism. Sterp a plecat de la locul accidentului, fiind găsit de poliţişti în apropierea Teatrului. Şoferul maşinii lovite a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

"Vreau să îmi cer scuze oamenilor pe care i-am dezamăgit, celor care îmi ascultă muzica, celor care mă apreciază și, în special, familiei mele, care a fost și este necondiționat lângă mine, indiferent de orice situație în care aș fi. Dar, și oamenilor care mă apreciau pentru felul meu de a fi, pentru cum sunt eu. Știu că am dezamăgit și poate nu își mai au rost cuvintele și nici scuzele, dar nu cred că este om în lumea asta fără greșeală, cred că toți greșim. Poate chiar am avut nevoie să fac asta, ca viața să mă învețe o lecție foarte importantă, din care să îmi iau toate învățăturile și să le duc mai departe. Pot să spun doar că mi-am propus mie ca vor fi multe lucruri în viața mea care se vor schimba în bine, pentru că, sincer, cam asta a fost cea mai mare palmă pe care o puteam primi de la viață, până acum, ca să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să vă multumesc pentru că îmi sunteți alături, dar și pentru criticile pe care le-am primit pentru că, sincer, chiar le-am meritat, au fost pe bună dreptate. Eu pot doar să vă promit că o să rămân același om, indiferent de situațiile prin care am trecut și o să rămân doar cu mult mai multe lecții învățate pentru o viață mai bună pe viitor. Nu vă spun mai multe, vă doresc tot ce e mai bun și vă mulțumesc celor care ați fost alături de mine. Dar, cum am spus, și celor care m-ați criticat pentru că ați făcut-o pe bună dreptate”, a transmis Culiță Sterp prin intermediul rețelelor de socializare.

Culiţă Sterp este cercetat şi pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive: ”Ca urmare a cercetărilor derulate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenţei substanţelor psihoactive de către instituţia abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, a transmis, marţi, IPJ Cluj.

