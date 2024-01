Cum a ajuns Ramona Olaru să lucreze cu Dani Oțil și Răzvan Simion. Asistenta TV nu a luat castingul din prima încercare

Ramona Olaru a povestit despre cum a ajuns să lucreze cu Dani Oțil și Răzvan Simion. Asistentă TV a dezvăluit că nu a luat castingul de la prima încercare, ci a fost sunată ulterior pentru a apărea la televizor.

Ramona Olaru este de fiecare dată o apariție spectaculoasă. Tânăra lucrează de mulți ani în televiziune, iar parcursul său a fost de-a dreptul impresionant. Aceasta s-a schimbat foarte mult de când a început să lucreze cu Dani Oțil și Răzvan Simion.

Pentru că se văd foarte des pe platourile de filmare, asistenta TV a legat o relație de prietenie cu cei doi prezentatori TV. Mai mult, aceasta a primit sfaturi utile de ei în ceea ce privește viața profesională și personală.

Pentru că este foarte discretă, puțini sunt cei care știu faptul că superba blondină nu a luat castingul din prima la emisiunea în care este prezentă zilnic acum. Tânăra a fost sunată ulterior de echipă. Iată ce proiect i-a fost propus.

Ramona Olaru, despre cum a ajuns să lucreze alături de Dani Oțil și Răzvan Simion

Ramona Olaru a dezvăluit, de curând, că nu a ajuns din prima la Neatza cu Răzvan și Dani. Aceasta s-a „lovit” de un refuz la începutul carierei sale în televiziune, însă atuurile sale au ajutat-o să ajungă cine este astăzi.

Asistenta TV a povestit că s-a prezentat la casting după ce a auzit faptul că băieții își căutau o „vecină”, dar nu a reușit să-l ia. La scurt timp, tânăra a fost contactată de echipa de producție pentru un proiect celebru la Antena 1: Super Bingo Metropolis.

„Dacă derulăm puțin mai mult, am cam făcut ucenicia la Super Bingo Metropolis! În anul 2013 eram la facultate, iar băieții își căutau o nouă vecină și m-am înscris, neașteptând neapărat să fiu sunată! Dar am fost… Nu m-au ales pe mine, însă am făcut impresie bună și am rămas în contactele lor, oarecum! La scurt timp, am fost sunată pentru Super Bingo, abia apoi a venit și partea cu „Prietenii de la 11. Apetitul mi-a fost deschis de către băieți, când i-am văzut prima dată… Mă vedem mereu pe lângă ei pe platou și încercam să îmi dau seama cum ar trebui să intru în TV… (râde)”, a mărturisit Ramona Olaru, conform viva.ro.

Ce a învățat Ramona Olaru de la colegii de platou

Asistenta TV a susținut că între ea și colegii de platou există relații foarte frumoase de prietenie. Aceștia au primit-o cu brațele deschide alături de ei. Mai mult, au învățat-o și câteva tehnici de televiziune. După SuperBingo Metropolis, Ramona Olaru a început să lucreze cu Dani Oțil și Răzvan Simion.

„Am fost susținută și învățată de la început atât de Răzvan, cât și de Dani. Oamenii aceștia au grijă să te învețe exact cum ai de făcut un lucru dacă înainte ai greșit în vreun fel. În fiecare zi am de învățat de la amândoi câte ceva. Dar cel mai important, de la Răzvan am învățat mereu să fiu o lady și să mai las satul puțin în urmă când e nevoie, iar Dani are un mod foarte bun de a mă învăța tehnici de televiziune.”, a mai adăugat ea, potrivit sursei citate.