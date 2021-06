Cum a arătat Roxana Ionescu în rochie de mireasă. Nașa lui Dani Oțil, imagine rară de la nunta ei

Roxana Ionescu a publicat imagini cu ea în rochia de mireasă, alături de soțul ei Tinu Vidaicu. Deși erau căsătoriți, cei doi nu avuseseră parte și de cununia religioasă, așadar, cei doi au ajuns și în fața altarului.

Evenimentul s-a petrecut la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, iar vedeta a avut o rochie spectaculoasă, cu o crăpătură pe picior și un buchet imens de flori albe.

Peste 9000 de fani au apreciat fotografiile cu Roxana Ionescu mireasă.

Roxana și Tinu Vidaicu sunt nașii de cununie ai cuplului Dani și Gabriela Oțil.

Cu ce se ocupă Tinu Vidaicu, soțul Roxanei Ionescu

Începând cu 2004 Tinu Vidaicu s-a ocupat cu managementul artistic, organizarea de evenimente, branding, marketing şi coaching.

Soțul Roxanei Ionescu a absolvit în 2006 Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica Timișoara, potrivit CV-ului său.

Citește și: Roxana Ionescu, nașa de cununie a lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu, apariție spectaculoasă la nuntă.Cum arată "Mama Natură"

În 2004 Tinu Vidaicu a fost unul dintre cei mai cunoscuți DJ ai TImișoarei.

„Job-ul de DJ, ca meserie principală l-am practicat până în 2009. După acest an m-am lansat cu adevărat în antreprenoriat. În anii următori am oferit consultanţă, am construit echipe performante, am construit locaţii premiate naţional şi internaţional şi am organizat evenimente grandioase. Am fost chiar şi asociat al unei echipe de baschet în Liga Naţională. Am muncit mult, foarte mult. Sunt momente grele, fiindcă sunt workaholic şi uneori uit să mă opresc. Intervine oboseală, o oboseală pozitivă dar tot oboseala e…”, povesteşte Tinu Vidaicu. „Prin 2015-2016, când mi-am atins scopurile propuse şi am creat sisteme performante pentru afaceri, am decis sa fac din nou ceva pentru mine. Unii merg la pescuit, alţii fac tot felul de lucruri pentru limpezirea minţii sau relaxare dar eu, am revenit, de data asta ca hobby, în muzică. Ea m-a scos din starea alertă în care eram. Tocmai fiindcă de această dată am făcut muzica din pasiune, fără presiune, în 2-3 ani am creat împreună cu George Hora unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale din ţară, pe numele său Dirty Nano. Am făcut în aşa fel lucrurile încât să-mi placă să le fac. Nu am făcut nimic din tot ceea ce am realizat fără ca înainte sa mă asigur că transform povestea într-una în care să cred cu toată fiinţa şi eu şi cei pe care îi atrag alături de mine”, declara în urmă cu câteva luni Tinu Vidaicu.

Citește și: Dani Oțil, prima poză după ce s-a căsătorit cu Gabriela Prisăcariu. Ce imagine a postat prezentatorul Tv de la nuntă

„Referitor la prejudecăţi poate m-am lovit de ele la un moment dat, în trecut. Între timp experienţa, cred că m-a făcut să mă obişnuiesc să cern binele de tot ce îmi poate afecta emoţiile. Nu mă las copleşit nici de laude, dar mă încarcă pozitiv. Nu mă afectează răutăţile, dar iau partea bună şi constructivă întotdeauna din critici, chiar dacă sunt formulate răutăcios”, a mai declarat Tinu Vidaicu, potrivit Adevărul.