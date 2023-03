Cum a cerut-o în căsătorie Mihai Petre pe Elwira și ce au spus cei doi despre frumosul eveniment. Declarații emoționante

Mihai Petre și Elwira au vorbit despre ziua ]n care destinele lor sau unit. Alături de ei au fost apropiații care le-au făcut ziua mult mai bună. Cei doi au oferit câteva detalii despre acest eveniment din viețile lor.

Mihai Petre și Elwira, despre ziua nunții. Cât de fericiți au fost și cum a decurs totul

Cei doi soți au discutat deschis despre nunta pe care au organizat-o în detaliu și care a ieșit perfect.

„A fost un moment special pe care l-am pregătit singur, pentru că ştiam ce aveam de făcut. S-a întâmplat de ziua Elwirei, într-un loc special pentru noi. Nu au existat pregătiri extraordinare în prealabil, a fost clasic, pur şi simplu am cerut-o când am simțit că este momentul”, a declarat Mihai Petre pentru viva.ro.

Iată ce a spus Elwira despre această zi:

„Cea mai frumoasă amintire de la nuntă este cea în care au aterizat avionul cu musafirii și toată familia mea din Polonia. Ocupau aproape jumătate de avion! Am avut alături prietenii, familia, verișorii, inclusiv pe bunica mea, care a și dansat cu Horia Brenciu în seara respectivă! (râde) A fost un moment extraordinar de frumos. Am avut și câteva obiceiuri din Polonia pe care le-am integrat și în nunta noastră. Am trăit și momente emoționante, pentru că tatăl lui Mihai decedase cu ceva timp în urmă, iar noi am avut o proiecție cu multe poze de familie. Cel mai mult ne-am bucurat de oamenii care ne-au fost alături. Chiar ne-am distrat la nuntă!”, spune Elwira Petre pentru aceeași sursă citată mai sus.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai și Elwira Petre

Elwira și Mihai Petre s-au cunoscut prin intermediul dansului, ambii fiind dansatori profesioniști și nu a durat mult până să înceapă împreună o poveste de dragoste, care continuă și astăzi.

„Eu prin dans l-am cunoscut pe soțul meu și de când am împlinit 18 ani suntem împreună”, a declarat Elwira Petre, în calitate de invitată la show-ul Chefi la cuțite.

Elwira a povestit că l-a cunoscut pe cel care i-a devenit soț în Moldova, la o probă de dans.

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă.

Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București. Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin”, a declarat Elwira Petre, la Chefi la cuțite.

