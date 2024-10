Cum a cunoscut-o Adrian Mutu pe soția lui, Sandra. Ce spune antrenorul despre posibilitatea de a deveni din nou tată

Adrian Mutu vorbește, ori de câte ori are ocazia, cu mult drag despre soția lui și căsnicia pe care o au. Aceștia se mândresc cu o poveste superbă de iubire și un fiu minunat. Deși are patru copii din relații diferite, antrenorul de fotbal nu exclude posibilitatea de a deveni din nou tată.

Adrian Mutu vorbește, ori de câte ori are ocazia, cu mult drag despre soția lui și căsnicia pe care o au | Instagram

Adrian și Sandra Mutu formează un cuplu puternic. Cei doi sunt căsătoriți de 9 ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiat pe care l-au numit Tiago. Micuțul seamănă foarte bine cu mama lui, iar drept dovadă stau postările din mediul online.

Deși este o persoană discretă când vine vorba de viața personală, antrenorul de fotbal nu s-a ferit niciodată când a venit vorba despre mariajul său cu Sandra. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că fostul fotbalist își iubește enorm partenera.

Ori de câte ori este invitat în cadrul unui podcast, Adrian Mutu nu ezită să o aducă în discuție pe soția lui, spunând că cea de-a treia căsătorie a fost cu noroc pentru el. Aceasta a mai avut alte două soții înainte de Sandra, pe Alexandra Dinu și Consuelo Matos Gómez.

Cum s-au cunoscut Adrian Mutu și soția lui, Sandra

Puțini știu faptul că Adrian Mutu și-a întâlnit pentru prima dată soția pe vremea mariajului cu cea de-a doua soție, Consuelo Matos Gómez, la Miss România. El avea 30 de ani și era căsătorit, în timp ce Sandra avea doar 15 ani.

Deși i-a atras atenția cu frumusețea ei, antrenorul de fotbal nu s-a gândit niciodată că Sandra i-ar putea deveni soție.

„Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, când era la Miss România, avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci, îmi plăcea de faptul cum arăta, aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat eu m-am mutat și în România și am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat.

Cu Sandra sunt de 7 ani împreună și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos. Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească… În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!”, povestea Adrian Mutu într-un podcast, în urmă cu ceva timp, conform viva.ro.

Ce spune Adrian Mutu despre posibilitatea de a deveni tată pentru a cincea oară

Chiar dacă este tatăl a patru copii, Adrian Mutu nu exclude posibilitatea de a devenit din nou tată. Nu are în plan asta, dar dacă se va întâmplă este o binecuvântare.

„Nu pot să spun că nu și nu pot să spun că da. De ce? Pentru că nu știu ce urmează. Eu cu soția mea vorbesc, ne-ar plăcea, nu spunem nu. (…) Dacă e să fie bine, dacă nu …nu mă gândesc în mod special nici dacă da, nici dacă nu, pentru că am deja copil”, a mai zis fostul fotbalist într-un alt podcast, potrivit sursei citate.