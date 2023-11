Cum a primit Cătălin Bordea vestea că soția lui are o altă relație: “Eu nu am știut nimic decât cu 2 ore înainte să apară pozele!”

Cătălin Bordea a vorbit pentru prima dată la Xtra Night Show despre cum a fost pentru el divorțul prin care a trecut. Juratul de la iUmor a mărturisit că a aflat despre relația soției sale din presă, cu două ore înainte de a se face public subiectul. Cine l-a sunat.

Cătălin Bordea, despre fosta relație: “Eu nu am știut nimic decât cu 2 ore înainte să apară pozele pe net!” | Antena Stars

Aceasta a mărturisit că nu a știut nimic despre presupusa relație a fostei sale soții Livia, până în momentul în care a fost sunat de la publicația care a dezvăluit presupusa relație a celor doi, cu două ore înainte de a fi publicat materialul în presă, pentru a fi anunțat cu privire la imaginile surprinse de paparazzi. Șocul veștii nu a putut fi atenuat, însă, povestește el.

Cătălin Bordea a vorbit pentru prima dată despre momentul în care a aflat că soția lui avea o relație cu un alt bărbat

Întrebat dacă a știut ceva îniante, comediantul a răspuns: "Nimic! Până cu 2 ore înainte să apară. Hai că am fost luat așa. M-a sunat ă cu 2 ore înainte de a pune articolul… M-au sunat din redacție și a fost o chestie atât de drăguță. Nici nu știu cum să o zic, că mă și emoționează aia din redacție. Nu știau cum să îmi zică ăia care se ocupă cu presa de scandal…”.

Cătălin Bordea a mărturisit că a trăit un șoc și că a încercat în acele momente să justifice imaginile, dar Micuțu, alături de care se afla în altă țară, încerca să îi spună să nu mai nege ceea ce deja este evident: "Mă, te ești bolnav până în ultima clipă!", i-ar fi spus Micuțu, povestește el, la Xtra Night Show, emisiunea de la AntenaStars.

"Eu eram la Praga cu Micuțu și după aia umblam noi prin oraș pe acolo, ne făceam poze. Și mă sună <<Băi, suntem toți aici, ne uităm la pozele astea, nouă nu ne vine să … Deci o să-și spunem cu două ore înainte … În două ore o să punem pozele>>”, mai povestește el.

“Ce poze, mă”, întreabă Cătălin. “Cătăline, crede-ne că și noi suntem așa…”, ar fi spus oamenii din redacție, mai povestește el.

“Șocul a fost ceva… Simți fizic cum te golești. Simți fizic cum te împietrești, pur și simplu. Nu mai ai reacție, e ca la o anestezie”, povestește el.

“Micuțu era mai agitat decât mine. Eu m-am pus pe o bancă, așa, și mă uitam în gol”

“Eu vreau să vă zic o treabă, din punctul meu de vedere, nu soția mea a făcut asta. Cine a făcut asta, eu nu eram căsătorit cu fata aia, nu o cunosc, nu știu cine e. Soția mea, nu ar fi făcut niciodată asta, eu așa cred. Soția mea pe care o cunosc eu și pe care am iubit-o și pe care am luat-o de soție și cu care am vrut să-mi petrec toată viața, n-ar fi făcut niciodată așa ceva. Fata în care s-a transformat la un moment dat…e treaba ei!”, spune Cătălin Bordea.

"A fost o transformare ciudată, nu știu cum să o explic... Nu prea mai recunoști omul de lângă tine foarte tare", mai spune el.

