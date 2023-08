Cătălin Bordea, primele declarații după ce fosta soție a ajuns la spital. Dezvăluirile surprinzătoare despre ruptura dintre ei

Cătălin Bordea a vorbit, pentru prima dată, despre motivele care au dus la divorțul de fosta lui soție. Juratul iUmor a făcut o serie de dezvăluiri neșateptate care îi pun pe gânduri pe fani.

În urmă cu câteva săptămâni, Cătălin Bordea a confirmat oficial divorțul de Livia. Zvonurile legate de faptul că mariajul lor a ajuns la final au început să circule încă de la întoarcerea sa de la America Express, însă comendiantul nu oferise nicio declarație. În anunțul său, el a fost scurt și la obiect, însă nu a oferit prea multe informații despre ce a dus la încheierea relației.

Acum, la doar o lună de la divorț, fosta lui soție a ajuns pe patul de spital și întrebat ce știe despre acest lucru, Cătălin Bordea a făcut o declarație surprinzătoare. Mai mult, pare că a și răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor: de ce s-au despărțit.

Ce a răspuns Cătălin Bordea întrebat despre problemele de sănătate ale fostei sale soții

Recent, fosta soție a juratului iUmor a ajuns pe patul de spital și s-a fotografiat cu o perfuzie în mână, fără oferi însă prea multe amănunte. În acest context, într-un interviu acordat pentru cancan.ro, Cătălin Bordea a fost întrebat ce știe despre problemele de sănătate ale femeii alături de care a avut o relație timp de 11 ani.

El a oferit un răspuns surprinzător din care reieșe să ei nu au încheiat mariajul în termeni prea buni și nu mai țin deloc legătura.

„Nu avem ce legătură să mai ținem. Când cineva te părăsește, e bine să îi respecți decizia și să încerci să îți vezi de viață. Nu știam că a ajuns în spital. Sper să fie bine”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate sursa menționată.

Cătălin Bordea se mută în casă nouă după divorț

Juratul iUmor a vorbit și despre planurile sale de viitor după divorț. Așa cum a declarat chiar el, plănuiește să se mute în casă nouă și să se concentreze mai mult pe carieră și pe dezvoltare persoanlă.

„Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, în Tunari, Otopeni. Aștept să începem turneele și mă înconjor de oameni faini. Lucrurile încep să se așeze, ușor ușor. Viață de adult, în general. Singur sau nu, planurile mele merg mai departe. Îmi doresc să fiu liniștit”, a mai dezvăluit Cătălin Bordea.

După întoarcerea din show-ul America Express, pe care l-a și câștigat alături de colegul lui Nelu Cortea, comediantul a trecut printr-o perioadă mai grea. Deși experiența competiției i-a oferit momente de neuitat, la întoarcerea acasă nu a mai găsit lucrurile așa cum le lăsase.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari.

Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

