Cum a reacționat Răzvan Exarhu după ce a fost filmat parcând pe trotuar. Ce a explicat la scurt timp de la incident

Răzvan Exarhu și-a prezentat scuzele după ce a fost filmat în timp ce parcase pe trotuar pentru a recicla niște cutii. Omul de radio a avut o reacție nervoasă în timp ce era filmat, fapt pe care l-a explicat într-o postare pe Facebook.

Un clip cu Răzvan Exarhu în care acesta apare vorbind pe un ton ridicat cu trecătorul care l-a filmat și care i-a atras atenția că a parcat pe trotuar, a devenit viral pe rețelele sociale. Răzvan Exarhu i-a cerut trecătorului să nu-l mai filmeze și să șteargă înregistrarea, însă omul a refuzat, justificând că îl poate filma pentru că este pe spațiu public.

Trecător: Ați trecut pe trecere. E parcare aici! Vreți să vă ajut cu cutiile!

Exarhu: Cu ce drept mă filmați? Serios acum!

Trecător: Am dreptul să vă filmez pentru că sunt pe spațiu public! Dumneavoastră n-aveți voie să veniți cu mașina aici

Exarhu: Prietene, ce se întâmplă dacă îmi filmezi numărul? Hai să ștergem acea frumoasă înregistrare!

Trecător: În niciun caz. Mai ales că sunteți o personalitate publică!

Ce a spus Răzvan Exarhu după ce și-a pierdut cumpătul în fața unui om care l-a filmat și l-a mustrat pentru parcarea neregulamentară

Ulterior, Răzvan Exarhu a promis că nu va mai parca neregulamentar și a precizat că-i pare rău că și-a pierdut cumpătul.

„Am parcat pe trotuar, lângă un tomberon de reciclare. Umblu de două zile cu acele cutii in portbagaj. Tonul cu care am fost abordat și faptul că autorul filmării mi-a filmat numărul de înmatriculare m-a enervat. Mă grăbeam, nu e o scuză, dar ni se poate întâmpla tuturor să greșim pe repede inainte. Și in general mă deranjează să fiu filmat pe stradă, doar pentru că sunt pe stradă, dar asta e. Îmi pare rău că mi-am pierdut cumpătul, am înțeles lecția și vă asigur că nu parchez pe trotuare, că nu e genul meu. Mai îngrijorător mi se pare că judecata trece înaintea faptelor, așa că pot doar să fiu și mai atent de acum înainte. Dar cred că ne putem aborda și fără agresivitate. Posibil să avem reacții mai bune cu toții.

Imi cer scuze public pentru că am reacționat nervos verbal și promit că voi parca și de acum inainte regulamentar. Ca de obicei”, a spus Răzvan Exarhu.

Părerile au fost împărțite în ceea ce privește gestul lui Răzvan Exarhu de a parca neregulamentar. Colegii de breaslă l-au încurajat pe omul de radio.

„Mie îmi este foarte, foarte drag Razvan Exarhu. Pentru că e unul dintre oamenii ăia puțini care fac o grămadă de lucruri bune ca și cum așa ar fi normal. Casa Bună ar fi fost mult mai mică fără el. Și nu, nu e deloc numai ce zice la radio, ci multe, multe lucruri de un bun simț remarcabil. Eu am făcut greșeli în trafic mai mari decât ce a făcut el azi. Și m-am iritat mult mai rău decât el de câteva ori. Pentru că sunt un bou din când în când. Nu știu pe nimeni care să nu fie un amestec de bune și rele dar Exarhu e mult, mult pe bun în cartea mea. Și nu merită deloc valul ăsta de ură pe care îl citesc acum”, a spus scriitorul Valeriu Nicolae.

„Când filmezi pe cineva care parchează aiurea câteva secunde, cât să arunce niște cutii, “mai ales” pentru ca e persoană publică, nu ești un erou civic ci o eroare civilă. Să vrei sa ii faci cuiva probleme în carieră (care se face greu, cu caznă zilnică) pentru o greșeală minoră, crăcănează disproporția atât de tare că ți se vede rău frustrarea și dorința de-al trage și pe celălalt în mocirla ta. Nu-i halesc, sorry”, a spus omul de radio Mihai Dobrovolschi.