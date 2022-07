Cum a reușit Monica Anghel să slăbească 30 de kilograme în doar un an. Problema de sănătate care i-a pus viața în pericol

Monica Anghel este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi, așa că fanii au avut reacții împărțite atunci când au văzut-o cât de mult a slăbit în ultima perioadă. În timp ce unii au felicitat-o pentru noua siluetă, alții și-au făcut griji că ar putea avea probleme de sănătate.

Monica Anghel a slăbit 30 de kilograme din cauza problemelor de sănătate

După ce au apărut mai multe speculații, iar unii au acuzat-o că a apelat la diverse intervenții estetice, Monica Anghel a dat cărțile pe față. Ea a vorbit deschis despre motivul pentru care a scăzut în greutate într-un timp atât de scurt.

În doar un an și trei luni, artista a slăbit nu mai puțin de 30 de kilograme. Ea a mărturisit că nu ar fi reușit să ajungă la această greutate dacă nu se confrunta cu o problemă de sănătate. Cântăreața a fost operată de urgeță la coloană, cu o dublă hernie de disc și cu o pareză de 98% la piciorul drept, potrivit Spynews.ro.

După operație, Monica Anghel a fost nevoită să urmeze un program de recuperare, iar asta a făcut-o să slăbească atât de mult, deși nu a făcut mișcare.

„Am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Nu aș fi slăbit în vecii vecilor dacă nu aveam o problemă de sănătate. Eu sunt o tipă comodă, nu a fost o chestie de cochetărie. Am fost operată pe coloană, de urgență, cu dublă hernie de disc, cu o pareză de 98 la sută pe piciorul drept. După operație, care a fost OK, am urmat un program de recuperare de un an și trei luni”, a dezvăluit aceasta, în cadrul unei emisiuni TV.

Cu toate acestea, vedeta a mai recunoscut că pandemia i-a pus bețe în roate. Deși a slăbit 30 de kilograme, în timpul celor doi ani, ea a mai luat câteva kilograme, dar nu își face griji. Acum, după ce s-a recuperat complet, ea face sport în fiecare zi și are un stil de viață sănătos.

„M-am îngrășat un pic în pandemie, dar voi slăbi, fără niciun stres, știu cum. „Îți ții 30 de kilograme într-un sac, iar, când o iei razna, ieși la o plimbare cu el', mi-a zis doamna doctor. N-a fost cazul să apelez la așa ceva. Mi se întâmplă o dată la nu știu câte luni să mănânc o prăjitură. Sau să beau un pahar de vin, cum o fac cu voi, aici. Fac sport în fiecare zi. Și datorită băiețelului meu care merge la kempo, de trei ori pe săptămână”, a mai adăugat vedeta.

Cum a reușit Monica Anghel să slăbească 30 de kilograme în doar un an si trei luni

„Mi s-a schimbat viața, am altă poftă de viață, am alte lucruri în cap, mă văd făcând alte lucruri. Îmi vin idei, am energie. Cu cât mănânc mai puțin, cu atât am ami multă energie", a mai spus Monica Anghel, într-un alt interviu recent.

Monica Anghel merge și la sală, însă are grijă să nu ridice greutăți foarte putenice, din cauza problemelor cu coloana.

„Când merg la sală fac cardio și greutăți. Nu în fiecare zi, nu ridic greutăți mai mari de 20 de kilograme, deoarece am fost operată pe coloană și trebuie să am grijă. Acasă lucrez cu greutăți foarte mici", a spus artista.

Anul trecut, Monica Anghel a vorbit despre dieta disociată pe care a ținut-o în prima parte a procesului de slăbire:

„Practic, 3 zile mâncam carne, inclusiv mezeluri, organe și tocătură - fără orez. Urmatoarele trei zile erau dedicate legumelor și fructelor... și aici era permis orice în afară de orez, mazăre, fasole verde, cartofi, banane, semințe, fistic, pere, struguri și fructe confiate. Apoi urmau zilele de lactate, unde era permis orice, inclusiv smantana. Chiar si cand mergeam la restaurant comandam un platou cu mai multe sortimente de branza.

Am reusit sa scap de 20 de kilograme 5 luni. Am pierdut 7 kilograme chiar in primele doua saptamani, iar dupa aceea nu am mai dat jos nimic timp de o luna. Ma frustra putin ideea, insa stiam de la sotul meu ca asa se intampla - dupa o slabire brusca se petrece una treptata. Chiar si organismul se obisnuieste cu un anumit regim de alimentatie si nu mai reactioneaza asa surprins”, spunea Monica Anghel.

