Gabriela Cristea nu face risipă alimentară! La ce folosește lămâile și portocalele după ce le rade coaja

Ce secret are Gabriela Cristea pentru lămâile și portocalele cărora le rade coaja. Ce face cu ele pentru a reduce risipa alimentară!

Pasiunea Gabrielei Cristea pentru bucătărie nu mai este un secret pentru nimeni pentru că prezentatoare TV împărtășește cu internauții toate secretele ei în materie de gătit.

Recent, Gabriela a dezvăluit ce face ea cu lămâile și portocalele care îi rămân după ce le rade coaja.

Citește și: Imagini emoționante cu Gabriela Cristea și Tavi Clonda de la cununia religioasă. Cei doi au aniversat cinci ani de căsnicie

Iată cum reușește vedeta TV să reducă risipa alimentară pe cât de mult poate!

Articolul continuă după reclamă

La ce folosește Gabriela Cristea lămâile și portocalele după ce le rade coaja

Așa cum și-a obișnuit deja comunitatea de pe online, Gabriela Cristea a dezvăluit încă un secret pe care îl folosește în bucătărie atunci când rade coaja lămâilor și a portocalelor.

De cele mai multe ori coaja de lămâie și de portocală se folosește pentru aromatizarea deserturilor, îmbunătățirea gustului preparatelor sărate, infuzarea băuturilor, conservarea fructelor, dar și pentru decorarea prăjiturilor sau a anumitor feluri de mâncare.

Deși o mare parte dintre noi aruncăm fructele după ce le-am folosit coaja pentru că credem că mai avem ce face cu ele, Gabriela Cristea demonstrează că acestea pot fi chiar de folos în bucătărie chiar și mai târziu dacă știi cum să le păstrezi.

Mai exact, prezentatoarea de televiziune stoarce lămâile, iar sucul pe care îl obține îl bagă la congelator în forme de gheață, folosindu-se de cuburi în alte zile în care are nevoie de ele.

Citește și: Gabriela Cristea, moment de panică în vacanță din Grecia: „Ne-am panicat atunci”. Peste ce a dat chiar în ușa camerei sale

„Știți că am făcut limoncello. Am făcut și de lămâi, dar și din portocale. Am pus coajă de lămâie și coaja de portocale la macerat. O să mă întrebați ce vom face cu lămâile și portocalele care au rămas. Cu portocalele mai avem ce să facem, dar cu lămâile, să vă arăt ce fac eu cu zeama de lămâie dacă îmi rămân lămâi. Știți că eu folosesc coaja destul de mult la prăjituri.

Luăm lămâile și le stoarcem. Am aici un storcător și rând pe rând storc toate lămâile. Avem aproximativ 700 ml de suc. Evident că nu pot să-l folosesc acum, decât dacă aș avea o petrecere. Puteți să folosiți sucul acesta la orice doriți. Puteți să faceți limonadă, puteți să-l folosiți într-o prăjitură, puteți să faceți un sos. Eu fac un sos delicios cu lămâie și cu ulei de măsline, cimbru, un pic de usturoi și sare.

Este un deliciu. Am găsit aceste forme care sunt un pic mai mari și pentru congelator. Voi turna în forme și bag sucul de lămâie la congelator. Nu voi pune până sus, deoarece va crește în volum la congelator. Când am nevoie, scot doar un cub sau două pentru ce vreau să fac la momentul acela. Nu risipesc absolut nimic. Acestea merg la congelator și ne ocupăm și de portocale” a povestit prezentatoarea TV.

Referitor la portocale, Gabriela Cristea, de asemenea, le stoarce foarte bine, iar sucul pe care îl obține îl păstrează într-un recipient cu capac pe care urmează să îl consume întreaga familie în perioada următoare.

„Și portocalele trebuie folosite pentru că știți că eu sunt împotriva aruncării mâncări. Este foarte bine ca atunci când facem ceva și ne rămâne mâncare, să găsim soluții pentru a conserva. Și cu portocalele procedăm la fel, le tăiem în două și le stoarcem bine.

La mine în casă a mirosit doar a citrice. Este un miros extraordinar. Mie îmi plac parfumurile cu citrice. Și din portocale mi-au ieșit aproximativ 800 ml. Îl torn în această sticlă, îi pun capacul și o voi duce la frigider. Am 800 ml de suc pe care, cu siguranță, îl vom consuma zilele acestea și gata e problema, să nu aruncăm. După câteva ore sau a doua zi, cum aveți răbdare, cuburile sunt înghețate.” a mai adăugat vedeta TV.

Iată și videoclipul!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Gabriela Cristea și Tavi, vacanță cu peripeții! Ce li s-a întâmplat când au intrat în vila unde s-au cazat: „Mi-a stat inima!”