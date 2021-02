Cum arată acum Andreea Vasile, fosta logodnică a lui Mihai Bendeac. Actrița are un fiu adorabil

Andreea a povestit pentru sursa menționată anterior că tatăl copilului său îi este de mare ajutor în creșterea copilului.

„Tot suportul îl am de la prietenul meu, Tudor. E mereu lângă mine și mă ajută foarte tare pentru că uneori clachez. Clachez și am sentimentul că uneori nu fac suficient sau că nu fac ce trebuie și el îmi spune să mă uit la copil, dacă copilul ei bine, înseamnă că am făcut bine. L-am crescut singuri, am încercat să găsim o bonă, ne mai ajută mama din când în când. Părinții mei sunt din Râmnicu Vâlcea și puteau să vină doar în weekend pentru că mama încă lucrează și în perioadele în care eu am avut filmări, pentru că am filmat încă de când avea Alexandru o lună, mai venea mama să mă ajute. Înainte să înceapă nebunia cu izolarea, găsisem o bonă. Nu mai aveam cum, pentru că începeam și la teatru repetiții și asta însemna că trebuie să fiu musai 7 ore pe zi acolo. Am găsit o bonă care a venit două zile, după care a început izolarea și nu a mai venit”, a declarat Andreea Vasile.

