Cum arată acum fiica Angelinei Jolie, Vivienne. Adolescenta e copia fidelă a mamei ei

Angelina Jolie, celebra actriță de la Hollywood în vârstă de 48 ani, se mândrește cu copiii ei. În urmă cu puțin timp, actrița a fost surprinsă de paparazzi alături de fiica ei, Vivienne.

Angelina Jolie se află la New York acolo unde pregătește musicalul The Outsiders care va avea premier ape 11 aprilie. De curând, actrița a fost surprinsă pe străzile din New York fiind însoțită de fiica ei, Vivienne.

Cum arată Vivienne Jolie Pitt la vârsta de 15 ani

Adolescenta în vârstă de 15 ani îi seamănă acum leit. Vivienne Jolie Pitt este copia fidelă a mamei ei. Actrița o ia pe fiica ei peste tot cu ea, iar de această dată a băgat-o și pe ea în fotografia cu întregul grup de producție pentru The Outsiders.

Se pare că adolescenta vrea să le calce pe urme părinților ei și a devenit interesată de teatru. Tocmai de aceea, Angelina a ales să o ajute și să o implice în proiectele ei.

“Viv îmi amintește de mama mea pentru că nu îi place să fie în centrul atenției, dar îi place să îi sprijine pe alții în procesul creativ. Este foarte dedicată și atentă la detalii când vine vorba de teatru și muncește din greu ca să înțeleagă și să învețe cum ar putea contribui”, a povestit Angelina Jolie, potrivit Daily Mail.

Angelina Jolie, o frumusețe răvășitoare la 48 ani

Angelina Jolie este de o frumusețe rară și la cei 48 ani ai săi nu își arată deloc vârsta, având un ten perfect, cu foarte puține riduri de expresie.

Angelina Jolie are propriile secrete pentru a arăta atât de bine și pentru a avea mereu apariții impecabile. Dermatologul Rhonda Rand, cu care colaborează încă de când era mică, a dezvăluit, cu acordul Angelinei Jolie, care sunt produsele pe care le folosește pentru ten.

Specialistul a explicat că produsele cosmetice la care Angelina Jolie apelează sunt cele pentru protecție solară, dar și cele pentru demachiere și curățare. Dermatologul a mai menționat despre acizii glicolici, dar și despre produsele naturale. De asemenea, medicul dermatolog consideră că actrița nu are nevoie de proceduri de exfoliere agresive:

„Când Jolie a știut că va avea o carieră actoricească, și-a dorit să aibă grijă de tenul ei în cel mai bun mod posibil. E norocoasă că a moștenit pielea măslinie a mamei ei. A avut întotdeauna o frumusețe naturală, așa că n-a fost niciodată nevoie să facă prea mult pentru a-și spori aspectul fizic. (…) Produsele cosmetice la care apelează sunt pentru protecție solară, ca să se demachieze și să-și curețe tenul, ia antioxidanți, câteodată mai ia acizi glicolici și produse naturale. Hidroxiacizii sunt naturali și sunt foarte buni, de pildă. Ea n-are nevoie de exfolieri agresive sau de produse cu multe chimicale în ele.”, a declarat dr. Rand, citată de sursa menționată mai sus.