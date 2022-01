Cum arată acum Jack Scanlon, actorul din "Băiatul cu pijamale în dungi" care a emoționat o lume întreagă

Jack Scanlon, actorul care a emoționat o lume întreagă cu rolul lui filmul “Băiatul cu pijamale în dungi”, a postat de curând un video pe contul lui de TikTok și a atras atenția tuturor fanilor filmului.

Puștiul simpatic din filmul “Băiatul cu pijamale în dungi”, care a stârnit admirația tuturor, a crescut și s-a transformat într-un bărbat de 23 ani. Puștiul care a devenit cunoscut ca un actor-copil, s-a lansat în lumea cinematografiei în filmul “Băiatul cu pijamale în dungi” în 2008 care avut ca tema Holocaustul.

Cum arată acum actorul din rolul lui Shmuel din “Băiatul cu pijamale în dungi”

Scanlon s-a născut în 1998 în Kent și a absolvit cursurile liceului Sir Roger Manwood. Apoi s-a înscris și a absolvit Universitatea Bath Spa unde a studiat la secțiunea Muzică Comercială.

Jack a fost ales pentru rolul lui Shmuel, după ce regizorul rămăsese cu 3 candidați pentru acest rol. Chiar dacă filmul “Băiatul cu pijamale în dungi” este filmul de debut al lui Scanlon, el mai jucase înainte și în alte filme. Tânărul actor apăruse și în filmul The Eye of the Buttergly și în 2007 a jucat într-un episode din Peter Serafinowicz Show.

În 2009, actorul a jucat în Runaway, serial ce a fost difuzat pe BBC One, iar în 2010 a primit rolul lui Joe în filmul Married Single Other.

De curând, Jack a postat pe TikTok un video pentru fanii lui, dezvălunidu-le cine e el de fapt și ce rol a avut în copilărie.

În videoclip, Jack spunea: "Nu mă recunoști acum, dar când eram copil, am făcut întreaga clasă de istorie să plângă la școală". Apoi Jack a postat o fotografie din film cu el de când era mic.

“Băiatul cu pijamale în dungi”, un film emoționant

Filmul din 2008 e o tragedie scrisă și regizată de Mark Herman. Povestea se bazează pe romanul cu același nume a lui John Boyne, publicat în 2006. Acțiunea e plasată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în timpul Holocaustului, expunând cu cruzime terorile care aveau loc în tabăra nazistă de exterminare a evreilor.

Totul e povestit din perspectiva unui băieșel de 8 ani, pe nume Bruno, interpretat de As Butterfield, fiul unui comandant nazist și a lui Shmuel, rol jucat de Jack Scanlon, un mic prizonier evreu.

Cea mai emoționantă imagine este cea cu Bruno și Shmuel, când se întâlnesc în fața gardului, iar Bruno îi oferă ceva de mâncare lui Shmuel.

Filmul a fost catlogat de critici drept un film foarte emoționant datorită temei pe care o tratează, un subiect sensibil dintr-o perioadă extrem de grea.

