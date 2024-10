Cum arată acum Luminița Anghel după mai multe operații estetice. Artista făcea furori cu frumusețea ei la începutul anilor '90

Luminița Anghel este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică ușoară din țară, care a devenit faimoasă în anii ’90.

Frumoasa artistă, astăzi în vârstă de 55 ani, arată extrem de tânără, păstrându-și trăsăturile frumoase care au consacrat-o. Luminița Anghel are în continuare o carieră muzicală de succes și continuă să aibă concerte și spectacole în mai multe orașe din țară.

Cum arată Luminița Anghel după mai multe intervenții estetice

Recent, celebra artistă a recunoscut că este adepta operațiilor estetice, iar internauții nu au putut trece cu vedere faptul că și ea a apelat la ajutorul medicului estetician.

“Sunt adepta intervențiilor estetice de bun-simț, care să nu mă facă de nerecunoscut. Consider că orice femeie trebuie să se simtă bine în pielea ei, dar mai ales ca artist trebuie să faci tot ce îți stă în putință să arăți cât mai bine. Nu sunt de acord cu modelele false pe care le au tinerele din ziua de azi și cu atât mai mult cu faptul că părinții susțin financiar intervenții făcute mult prea devreme pentru vârsta lor și fără o necesitate reală. Folosesc măști hidratante, tip șervețel, care sunt la îndemâna oricui din punct de vedere financiar, folosesc fiole hidratante, creme de față făcute în farmacie, nu mă culc niciodată machiată”, a declarat Luminița Anghel.

Luminița Anghel a mai spus că atâta timp cât operațiile estetice nu o fac de nerecunoscut și nu îi alterează trăsăturile unice, i se pare normal ca orice femeie să apeleze la astfel de intervenții atunci când simte nevoia și când vrea să se întinerească.

Artista a mai povestit și despre cum a reușit să slăbească 40 kilograme.

“Am slăbit 40 de kilograme, raportat la greutatea pe care am avut-o exact înainte să nasc. Dar niciodată nu am slăbit atât de mult în mod susținut. În ultimul timp, mai exact de doi ani, la recomandarea medicului flebolog, am început să fac sport stradal, respectiv mers sportiv 10 km pe zi. Rezultatele au început să apară imediat și, astfel, am slăbit 10 kg în doi ani. Acest tip de viață este susținut de felul în care mă hrănesc, respectiv intermitent fasting. În rest, am grijă, ca orice femeie care se respectă, de felul în care ies pe stradă, din respect pentru publicul meu”, a povestit cântăreața într-un interviu recent pentru Viva.

Artista este foarte prezentă pe rețelele de socializare și postează adesea imagini și video-uri pe contul ei de Instagram acolo unde păstrează legătura cu fanii ei.

Luminița Anghel a împlinit de curând 55 ani și a petrecut alături de colegele ei din lumea muzicii, Monica Anghel și Nico, fiind invitate la un eveniment toate 3.

