Cum arată acum Narcisa Suciu. Artista s-a întors recent din Finlanda: „Din nou acasă”

Narcisa Suciu, în vârstă de 46 de ani a fost așteptată la aeroport de buna ei prietenă, Mirela Retegan. Fondatoarea Găștii Zurli a filmat momentul întâlnirii cu Narcisa Suciu și a postat pe Instagram imaginile. „După un an, din nou, acasă”, a scris Mirela Retegan pe Instagram, alături de imaginile cu Narcisa Suciu.

Narcisa Suciu este stabilită în Finlanda, iar acum a venit să petreacă Sărbătorile Pascale în România.

Narcisa Suciu a participat și la o mică petrecere organizată în Gașca Zurli, cu ocazia aniversării unuia dintre membrii trupei. Lulu a împlinit 22 de ani, iar Narcisa Suciu i-a oferit un buchet de flori.

Narcisa Suciu s-a întros în România pentru a petrece Paștele ortodox

Narcisa Suciu s-a stabilit în Finlanda, după ce s-a îndrăgostit de un finlandez. După o perioadă de relație la distanță, Narcisa Suciu a decis să dea România pentru Finlanda, mai ales că fiica ei și-a exprimat dorința ca mama ei să nu mai fie vedetă.

Deși bărbatul de care s-a îndrăgostit era dispus să se mute în România, Narcisa Suciu a decis să meargă ea în Finlanda, alături de fiica ei.

În Finlanda Narcisa Suciu nu este o vedetă, dar duce un trai confortabil și este o femeie fericită, potrivit unor declarații pe care le-a făcut în urmă cu ceva timp.

Narcisa Suciu este de 10 ani stabilită în Finlanda

„Dacă sunt fericită în Finlanda? Da! Cu sigu­ranţă, da! Altfel nu aş fi stat! Acum e lumină şi linişte în sufletul meu şi sunt alături de un bărbat care mă iubeşte şi pe care îl iubesc. Veikko îmi oferă o viaţă tihnită şi confortabilă, nu trebuie să mă gândesc că trebuie să pun o pâine pe masă, aşa cum se întâmpla în România. Este un bărbat care m-a plăcut şi care m-a asumat cu totul, fără rezerve şi fără nicio condiţie, din clipa în care a început relaţia noastră. Ne-am cunoscut pe un site de socializare, pe internet.

După vreun an şi ceva de relaţie la dis­tanţă şi după mai multe drumuri între cele două ţări, chiar dacă el era dispus să vândă tot ce avea şi să se mute la Bucureşti (aflase că există şi în România tere­nuri de golf – marea lui pasiune!), am luat hotărârea ca, de dragul Dariei, care mi-a zis că ea nu mai vrea să aibă o mamă vedetă, să plecăm împreună în Fin­landa. Şi aşa, din 2010, viaţa mea a luat alt curs: acolo nu sunt vedetă, sunt doar o femeie fericită”, a declarat Narcisa Suciu pentru Formula AS.

Narcisa Suciu a declarat acum 4 ani pentru Antena Stars că a fost compatibilă d ela prima vedere cu actualul ei soț și nu a fost cazul să încerce să se schimbe.

"Aveam un prieten care îmi făcea curte. În momentul în care am ajuns la Otopeni, la aeroport, să mă întâlnesc cu cel pentru care urma să mă mut în Finlanda, m-a sunat acest vechi prieten care mi-a mărturisit că va fi întotdeauna acolo pentru mine, și că în niciun caz nu ar trebui să mă schimb pentru un bărbat. Însă nu a fost cazul să mă schimb pentru acest om. Totul a venit natural pentru noi, ca și când ne cunoșteam de o viață. Era ca și cum aș fi cunoscut pe cineva care era deja în mine”, a povestit Narcisa Suciu despre prima întâlnire cu bărbatul vieții sale, la Antena Stars.