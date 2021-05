Cum arată acum Natașa Raab aka Coana Chiva din reclamele la lactate. Actrița are grave probleme de sănătate

În prezent, Natașa Raab are 66 de ani și locuiește în Craiova. De șase luni, actrița se luptă cu durerea provocată de moartea soțului său, care a fost înfrânt de cancer.

Nici starea ei de sănătate nu este una extraordinară căci Coana Chiva, cum o știu toți românii, a albit brust după trecerea în neființă a partenerului său, medicul Vlad Guțul.

Soţul meu a avut un cancer de vezică urinară. Este foarte greu când ai un pacient medic, pentru că nu e uşor să-l 'prosteşti' să facă ce vrei tu. El spunea că ştie mai bine ce e bine şi cum e bine să facă. Ne-a părăsit anul trecut şi m-a lăsat singură. Ultima mea şansă de a avea copii s-a dus acum 20 ani, când am învins un cancer uterin şi am făcut o histerectomie. Imediat după aceea a venit moda cu insemi­nările în vitro, dar eu nu mai aveam în ce să inseminez. Nu am copii, însă am mulţi studenţi şi fini. Nu duc lipsă de copii”, a povestit Natașa Raab pentru Click.

Natașa Raab are probleme grave de sănătate

De asemenea, Natașa Raab suferă de o boală autoimună, care îi afectează creierul. Nu este prima dată când actrița se confruntă cu probleme de sănătate. În urmă cu 20 de ani, ea a avut cancer uterin.

“Din păcate, mă sting, încet”, a declarat actrița pentru publicația citată, care notează că Natașa a început să uite numele şi chipurile celor dragi, dar şi locurile şi întâmplările din anii tinereţii.

“Mă simt foarte rău, vreau să mor şi eu, nu mai sunt aşa volubilă cum eram. Am o însoţitoare, Victoria, care stă aici cu mine, la Craiova. Sunt foarte bolnavă, am o boală autoimună care îmi afectează creierul. Sunt lovită de soartă, aşa am fost toată viaţa, lovită de încercări. Sufăr că nu mai pot juca, că nu mai pot filma, viaţă mea s-a sfârşit şi aş vrea să mor să merg după soţul meu drag şi iubit.”, a mai afirmat Natașa.

Cum arată acum Natașa Raab

Deși a fost nevoită să renunțe la activitatea sa, Natașa Raab este activă pe rețelele sociale, acolo unde mai publică imagini recente. Ultimele fotografii postate o arată blondă, cu părul tuns bob.