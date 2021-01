Cum arată acum octomama Nadya Suleman, la 12 ani după ce a născut 8 copii. Imagini nemaivăzute cu familia ei imensă

”Nu am cuvinte să exprim cât de recunoscătoare sunt să fiu mama voastră. Mi-ați binecuvântat viața mea enorm și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că a avut încredere în mine să am grijă de voi, să vă cresc și să vp influențez.”

”Sunteți miracolele mele, îngerii mei și vă iubesc din tot sufletul, întotdeauna,” a încheiat Nadya mesajul.





Nadya publică frecvent imagini cu familia ei, nu doar cu octupleții, ci și cu ceilalți 6 copii mai mari, în momente obișnuite din viața lor, mai ales atunci când vine vorba de nutriție și ora de masă.

Potrivit The Sun, Nadya are o dietă vegană strictă și susține că 13 dintre copiii ei mănâncă la fel și au o seară pe săptămână în care pot mânca ”junk food” vegan.

Octomama a publicat recent o imagine cu cina familiei, alături de un lung mesaj în care explică filosofia lor atunci când vine vorba de nutriție.

”Eu și familia mea am fost întrebați ce mâncăm într-o zi obișnuită,” a scris Nadya lângă imagini. ”Evităm mâncarea procesată în primul rând pentru că includ o sumedenie de ingrediente care nu sunt naturale și nu sunt sănătoase (doar pentru că un preparat e vegan nu înseamnă că e sănătos).”

Printre preparatele enumerate de Nadya, pe care le consumă familia ei se numără cartofi copți cu ceapă, piure de cartofi dulci și fasole, alături de spanac și varză kale.

Cum arată acum octomama Nadya Suleman

Deși octomama publică mai des imagini cu familia ei, ocazional își încântă fanii și cu un selfie. La 12 ani de când a ajuns cunoscută în întreaga lume datorită sarcinii sale, Nadya nu pare să își fi schimbat aspectul semnificativ.

De ziua ei, ea a publicat o imagine îmbrăcată în haine sport, alături de mesajul: ”Vă mulțumesc, copii, pentru o aniversare fantastică azi! Am dormit mai mult decât de obicei, am făcut puțină mișcare și am petrecut timp de calitate cu cei dragi, care e neprețuit. Vă iubesc pe toți!”