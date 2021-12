Cum arată Adele fără machiaj. Vedeta a avut mereu un look fără cusur, dar de această dată a renunțat la make-up

Frumoasa artistă care înregistrează acum un succes colosal după lansarea noului ei album, a făcut un nou video cu make-up artista Nikkie de Jager. În tutorialul pentru machiaj, Adele a dezvăluit și câteva lucruri personale la care fanii nu se așteptau.

În timpul transformării pe care i-a făcut-o Nikkie, Adele a vorbit deschis despre obiceiurile ei când vine vorba de consumul de alcool.

Adele, în vârstă de 33 ani, a dezvăluit că adesea bea mai mult alcool pentru a se putea distra la petreceri, în preajma persoanelor foarte plictisitoare.

Cum arată chipul lui Adele fără strop de machiaj

Nikki a întrebat-o pe Adele și despre noua ei piesă I Drink Wine și au băut împreună câte un pahar de vin. Între timp, fanii au putut să o vadă pe artistă fără machiaj. Între timp, Adele povestea:

“La petreceri, oamenii sunt destul de plictisitori”.

Adele a mai mărturisit că îi e dor să se plimbe singură prin supermarket fără să îi mai fie teamă că va fi recunoscută. Din păcate, din cauza faimei, a trebuit să renunțe la mai multe obiceiuri.

Cât timp Adele povestea, Nikki a machiat-o doar pe jumătate de față.

Atunci când a fost întrebată ce anume a reușit să o țină cu picioarele pe pământ, Adele a mărturisit că fiul ei este cel care o menținea pe linia de plutire, mereu o trezea la realitate gândul că este mamă și că are și doi pui de câine, potrivit Daily Mail.

Frumoasa cântăreață a vorbit și despre idolul ei, The Rock aka actorul Dwayne Johnson, despre care a spus că îl îndrăgește teribil pentru că în adolescență obișnuia să se uite la wrestling.

“M-aș bucura teribil dacă l-aș întâlni pe The Rock. El și soția sa mi-au trimis flori acum câteva zile și și-au cerut scuze că nu pot ajunge la concertul meu. Aproape am căzut de pe scaun când am văzut. Mi-ar fi plăcut ca el să fi fost tatăl meu. Bine, nu e ca și când nu am un crush, este un om uimitor”, a povestit Adele.

Adele a făcut și o dezvăluire despre noile piese de pe noul său album, spunând că de această dată, spre deosebire de album “25”, nu a mai vrut să cânte ea la chitară sau la tobe pentru că ar fi trebuit să renunțe la manichiura ei pentru asta.

Adele a renăscut după lansarea albumului "30"

După lansarea albumului numit 30, Adele a oferit un interviu în exclusivitate în care a vorbit deschis despre provocările din viața ei persoanală, dar și despre cariera pe care s-a văzut nevoită să o pună pe pauză pentru o vreme.

De asemenea, vedeta a vorbit și despre dieta care a ajutat-o să slăbească 45 kilograme.

“A fost mai mult din cauza anxietății mele. Mă simțeam mai bine dacă făceam sport. N-a fost niciodată vorba despre slăbit, a fost mereu despre faptul că doream să devin mai puternică și să îmi ofer mai mult timp zilnic, fără telefon. Devenisem destul de dependentă de el. În prezent fac sport de 2-3 ori pe zi”, a mărturisit artista care a uimit o lume întreagă cu noile sale forme.

Faptul că a început să fie mult mai atentă la ceea ce mănâncă nu a ajutat-o în totalitate pentru a fi din nou în formă. Pe lângă mesele bine organizate de către nutriționistul ei, Adele a trebuit să se apuce de sport, iar exercițiile fizice au devenit o nouă metodă de terapie pentru ea, reușind astfel să înlăture stările de anxietate.

