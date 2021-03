Cum arată Al Pacino la 80 de ani. Actorul este de nerecunoscut

Întregul local este gol, astfel că starul se simte în largul său și se bucură de cafeaua pe care a comandat-o.

Ce avere are Al Pacino

La începuturile sale, Al Pacino a fost respins de multe companii până a bătut la ușile HB Studio. Charlie Laughton a fost cel care l-a luat sub aripa sa protectoare și curând, în 1960, a început să joace. Înainte să știe asta, devenise deja vedetă de film.

Citește și: Simon Baker, ipostaze tandre la plajă după ce s-a despărțit de soție. Cum arată noua lui iubită mult mai tânără, Laura May Gibbs

De la interpretarea lui Michael Corleone din ”The Godfather”, cariera lui Pacino a înflorit, iar rolul l-a ajutat să obțină altele mai mare. A jucat în ”Scarface”, ”Justice for All”, ”Sea of Love”, ”Scent of a Woman” și, cel mai recent, în ”The Irishman”.