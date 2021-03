Margot Robbie, schimbare completă de look. Cum arată cu părul scurt și negru

Margot Robbie e considerată una dintre cele mai frumoase actrițe din lume, ce și-a făcut un renume în întreaga lume datorită rolurilor sale, unele nominalizate la Premiile Oscar și Globurile de Aur.

Margot și-a început cariera în țara natală, Australia, cu proiecte precum serialul Neighbours. Ea a devenit cunoscută în întreaga lume după rolul din filmul The Wolf of Wall Street, regizat de Martin Scorsese, după care au urmat alte pelicule prestigioase, printre care se numără The Big Short, I, Tonya și Once Upon a Time in Hollywood.

Margot a apărut și în The Legend of Tarzan (2016), Birds of Prey (2020), The Suicide Squad (2021), printre altele.

Cum arată Margot Robbie cu părul scurt și negru