Cum arată Ana Baniciu în costum de baie la o lună după ce a născut. Mesajul pe care l-a transmis tuturor mămicilor

Ana Baniciu a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu un o lună și frumoasa artistă a avut deja curajul să pozeze în costum de baie, după ce a reușit deja să își recapete silueta de dinainte de a rămâne însărcinată.

Frumoasa artistă Ana Baniciu a născut un băiețel perfect sănătos în urmă cu o lună, iar ea și soțul ei trec acum prin cele mai frumoase emoții, trăind împreună primele zile ale vieții de părinte.

Cum arată Ana Baniciu în costum de baie după ce a născut

Deși, după cum a povestit, Ana trece și prin momente dificile, ca orice proaspătă mămică, având parte de nopți nedormite, de multe treziri și de provocări când vine vorba de alăptare, artista se bucură de cele mai frumoase clipe alături de fiul ei Aris.

Ea și Edy Kovacs au ales acest nume pentru fiul lor, fiind sigură încă de la început, atunci când au aflat că vor avea un băiețel, că își doresc ca numele lui să înceapă cu litera A.

De când a născut, Ana Baniciu a vorbit despre experiența ei de proaspătă mămică și despre împlinirea pe care o simte de câte ori se uită la fiul ei. Artista a ales să stea la mare pentru o vreme pentru a se bucura de briza mării alături de soțul ei și fiul lor și pentru a vedea răsăritul în fiecare dimineață la mare.

Deși nu îi e mereu ușor și are și zile mai grele în care abia apucă să mănânce sau să-și facă timp și pentru ea, Ana a povestit într-o postare pe Instagram cum a reușit să revină la formele ei de dinainte de a rămâne însărcinată.

Ana Baniciu a postat o serie de 3 fotografii cu ea în costum de baie, la malul mării, iar descrierea a fost cea care le-a atras atenția tuturor mămicilor.

“Azi se implineste o luna de cand am nascut si cu ocazia asta am avut un strop de timp pentru mine… pentru noi! Am fugit pe plaja si mi-am etalat cu mandrie corpul de dupa sarcina😂🙌🏻

M-am gandit mult la tot ce s-a discutat in comentarii si vreau sa adaug la postarea asta urmatoarele: Da! Sunt o norocoasa pentru cum arat acum si sunt constienta de asta! Cand am ramas insarcinata aveam 47 de kg… o greutate pe care incercam de aproximativ doi ani sa o mut din loc si nu s-a putut deloc! Sincer… nu imi placea cum aratam , eram snur si continuarea o stiti voi😂 , am luat in sarcina 16 kg pe care le-am primit asa cum au venit, kg cu care nu m-am stresat absolut deloc pentru ca nu asta era important pentru mine, putem lua si 30 , important era bebelusul!

A fost si pentru mine o surpriza faptul ca am slabit la loc in asa scurt timp si stiu ca nu toate femeile pot face asta! Ce mai stiu este ca fiecare mama primeste odata cu nasterea un glow aparte, se citeste pe fata, in ochi si in energia pe care o emana… stiu ca toate suntem diferite si avem metabolisme poate mai grele de urnit si va asigur ca in cazul meu nu s-a depus nici un strop de efort! Mananc haotic, alaptez, nu dorm de 1 luna noptile si totusi , zambesc si ma bucur de fiecare moment in parte! E o perioada grea, o schimbare radicala , atat corporala cat si mentala dar ce va invit eu sa facem impreuna este sa imbratisam tot ce vine, asa cum vine si sa ne bucuram de momentele astea care sunt unice! Iubiti-va asa cum sunteti, pufoase, slabanoage ca mine , obosite , pline de lapte pe haine … etc! Va imbratisez si va multumesc pentru fiecare mesaj in parte… inteleg perfect!🥹♥️”

Postarea ei a strâns peste 21.000 de reacții din partea urmăritorilor ei, iar mulți au lăudat-o în secțiunea de comentarii pentru silueta pe care o are și pentru faptul că a ales să aibă un moment de sinceritate pe rețelele de socializare, explicând că viața nu e mereu așa roz cum se vede în poze.

“Chiar arăți super bine, mereu ai avut corp frumos..și la 47 kg..nu erai șnur deloc, ba chiar slim fit (părerea mea). 😊 Poate tu ai avut noroc să arăți atât de bine atât de repede fără efort. Trebuie să recunoaștem ca este greut în general într-un timp atât de scurt😅dar eu cred ca dacă faci sport, ai o alimentație corespunzătoare și grijă mare de corp, așa cum trebuie să facem în general pentru a fi sănătoase, reușești să ajungi în cel mult 6 luni la forma inițială. Depinde și de unde ai plecat, dar clar sunt de părere ca dacă ținem cont de niște principii de bază pentru o viață sănătoasă, rezultatele vor apărea inevitabil! ☺️ În același timp aducerea pe lume a unui copil este o minune. Și eu sunt însărcinată și urmează să nasc peste 3 luni🥰”, i-a scris în comentarii o viitoare mămică.

După această mini-ședință foto la malul mării, Ana s-a întors la bebelușul ei și a postat fotografii cu el pe Insta Story.