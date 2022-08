Cum arăta Andreea Bălan la prima apariție TV, la doar 10 ani. Imagini de colecție cu vedeta de când era doar un copil timid |VIDEO

Andreea Bălan este acum una dintre cele mai îndrăgite cântărețe și persoane publice din România. Are o carieră fulminantă, două fetițe superbe și tot ce și-ar putea dori.

Însă, vedeta nu a ajuns aici fără muncă. Așa cum povestea chiar ea, Andreea nu a prea avut copilărie. Ea își trăiește viața în lumina reflectoarelor încă de pe vreme când era doar o adolescentă și cânta alături de draga sa prietenă și colegă, Andreea Antonescu în trupa Andre.

Cum arăta Andree Bălan, înainte de a deveni celebră. Celebrul Mihai Consantinescu a susținut-o încă de la început

Succesul pe care Andreea Bălan îl are acum se datorează, în primul rând, muncii sale depuse de-a lungul celor aproape 20 de ani de carieră în showbiz-ul românesc. Jurata de la Te Cunosc de Undeva a început de jos, dar a avut norocul de a fi susținută și de artiști celebri în România la acea vreme.

Vedeta a postat acum pe rețelele de socializare un clip de colecție de pe vreme în care era doar un copil timid. Mai mult, ea a dezvăluit că aceea a și fost prima ei apariție la TV, spre deliciul urmăritorilor ei care au compleșit-o cu complimente.

În imagini, Andreea Bălan se afla la emisunea „Ba DA, BA Nu”, de la postul de televiziune național și încerca să își croiască drum în peisajul muzical românesc. Îmbrăcată într-o fustiță neagră, cu un tricou alb imprimat și cu o vestuță, tot de culoare neagră, având o tunsoare bob, vedeta era foarte dezinvoltă încă de pe atunci.

Întrebată ce îi place ei cel mai mult, ea a răspuns, fără ezitare: „Muzica” și a mărturisit că își dorește să devină o mare cântăreța. Așadar, se pare că dorința ei din copilărie a devenit realiatate.

În cadrul emisiunii, ea l-a cunoscut și pe regretatul Mihai Constantinescu care, așa cum povestește ea, a susținut-o încă de la început. De asemenea, tot acolo i-a cunoscut și pe Monica Davidescu și Aurelian Temișan, care ulterior i-au botezat fiica cea mică.

La finalul clip-ului adorabil, postat pe contul ei de Instagram, ea a avut și o revelație. Îndrăgita concurentă de la America Expressa observat că fiica ei cea are îi seamănă foarte bine. „Nu-i asa ca Ella seamana cu mine la 10 ani?”, a scris aceasta.

„Aveam doar 10 ani cand am aparut prima oara in emisiunea Ba DA, BA Nu la Tvr 1 Regretatul Mihai Constantinescu m-a remarcat la un concert in Ploiesti si m-a ajutat sa apar in emisiunile pentru copii”, se arată în mesajul complet din mediul online.

„La prima mea aparitie pe sticla l-am cunoscut pe minunatul @temishan, care, multi ani mai tarziu, impreuna cu @monica_davidescu_ au botezat-o pe Clarita. Azi e luni si pe youtube aveti un super vlog cu vacanta minunata pe care am petrecut-o cu nasii la mare si mai vedeti cum a reactionat Ella cand a vazut prima mea aparitie tv”, a mai anunțat aceasta.

