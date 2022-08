Ce a ajutat-o pe Andreea Bălan să treacă peste divorțul dificil de George Burcea. Rețeta vedetei a dat roade

Rămasă singură cu două fetițe de crescut și un program foarte încărcat, Andreea Bălan a găsit sprijin în prietenii apropiați.

Andreea Bălan, despre soluția care a ajutat-o: "Am văzut tactica aceasta într-un film"

Vedeta a povestit că a văzut această tactică într-un film și s-a gândit să încerce. Pentru ea a funcționat și faptul că și-a impus și un termen limită.

Eu mi-am făcut un grup de suport, patru oameni, cărora le-am zis că m-am despărțit și timp de patru luni i-am sunat pe toți pe rând, am văzut asta în filme, a povestit Andreea Bălan, potrivit Libertatea.

În fiecare zi îi luam la rând, le ziceam aceleași lucruri. După astea patru luni de zile mi-am trecut dintr-o dată.

Cu toții avem nevoie de prieteni foarte apropiați, care trebuie să fie lângă tine, pentru o perioadă limitată. Cam asta aș sfătui, alege doi, trei prieteni și vă dați un termen de două-trei luni”, a mai dezvăluit artista.

Andreea Bălan a mai precizat că la vârsta de 27 de ani a fost în depresie după despărțirea de Keo, potrivit aceleiași surse.

Am avut depresie la un moment dat, la 27 de ani. M-am trezit, aveam o relație minunată, am avut o relație de opt ani foarte frumoasă, începusem să câștig și financiar, începusem să fie bine, avea o carieră stabilă deja, scosesem albume, piese.

Spuneam că sigur dacă albumul va avea succes, o să fiu fericită, sigur dacă relația mea o să meargă bine, o să fiu fericită.

Dacă o să îmi cumpăr un apartament o să fiu fericită. La 27 de ani le aveam, dar fericirea nu a venit, pentru că eu le căutam în exterior.

Atunci mi-am dat seama că trebuie să cauți în interior. Și că dacă nu lucrezi cu tine și nu-ți vindeci traumele din copilărie, de fapt tot timpul vei avea acest gol interior.

Și am început să fac terapie, am citit mult în perioada aia și așa am realizat, a conchis Andreea Bălan, potrivit sursei citată.

