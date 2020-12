Cum arată bradul de Crăciun al Adelinei Pestrițu. Ce a agățat în pom diva de pe Instagram

Reacțiile pozitive ale fanilor au început să apară imediat. Aceștia i-au lăsat câteva cuvinte frumoase.

"Sărbători fericite! Abia aștept să văd o fotografie cu voi trei." sau "Un brad superb! Nu are nimeni brad ca cel al lui Zeny.", au fost câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online.

Adelina Pestrițu își licitează rochia de mireasă

În luna iulie 2019, Adelia a avut cea mai importantă și specială zi din viața ei, nunta. Aceasta a luat decizia să își liciteze rochia de mireasă în scop caritabil pentru a contribui la modernizarea Secției de Pediatrie, din cadrul Spitalului Municipal din Câmpulung-Muscel, în care s-a născut, în urmă cu aproape 34 de ani.

"Rochia pe care am purtat-o nu doar că este un obiect vestimentar valoros, ci are pentru mine și o însemnătate afectivă extrem de mare, pentru că am purtat-o într-una dintre cele mai fericite zile din viață mea și a fost exact așa cum mi-am dorit-o. Dincolo de bani, fiind vorba de o licitație cu scop caritabil, îmi doresc că cea la care va ajunge rochia să știe că, pe lângă bucuria de a o îmbrăca la nuntă ei, va avea satisfacția pe viață că a contribuit la o cauza nobilă", a mărturisit Adelina Pestrițu.