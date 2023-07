Cum arată Brigitte Pastramă fără extensii, gene false si acid în buze. Imaginea care a stârnit reacții: „Așa ești mai frumoasă”

Brigitte Pastramă a renunțat la artificiile de înfrumusețare și s-a fotografiat cu noul său look. Cum arată vedeta TV care era o împătimită a intervențiilor estetice, după ce a fost supusă unei operații care să elimine o parte din acestea.

Brigitte Pastramă și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu cea mai recentă postare. Vedeta TV, împătimită a operațiilor estetice, susține că a renunțat la artificiile de înfumusețare și a revenit la înfățișarea ei naturală. Deși nu s-a ferit niciodată să recunoască faptul că a apelat la diverse trucuri, acum aceasta se mândrește cu noul look, iar internauții au compleșit-o cu complimente.

Cum arată Brigitte Pastramă după ce a renunțat la artificiile de înfrumusețare. Vedeta susține că e complet naturală

După o perioadă încărcată cu mutarea peste hotare, Brigitte Pastramă a revenit cu forțe noi. Mai mult, soția lui Florin Pastramă susține că a renunțat și la trucurile de înfrumusețare la care a recurs de-a lungul anilor.

Aceasta a optat pentru un look mai natural și a apelat la noi intervenții, de data aceasta pentru a reveni la înfățișarea ei de altădată.

„La trei ore dupa “fire”. De cand mi am scos extensiile, genele si acidul din buze parca am mai mult succes! Gresesc?”, a scris fostul model în descrierea unor imagini surprinse la un eveniment din Dubai.

Întrebată de o fană cum a reușit să își scoată siliconul din buze, aceasta a dezvăluit că s-a operat în urmă cu scurt timp la o clinică din Germania.

Fotografiile cu noul ei look i-au impresionat pe fanii ei, care s-au întrecut în laude în secțiunea de comentarii.

„Așa ești mai frumoasa! Tu in realitate ești mult mai frumi decât pe sticla! Ești adorabila oricum și faci reating oriunde apari!” / „Ești superbă, draga mea și arăți senzațional” / „Arăți mai tânără wow wow”, sunt doar câteva din recțiile urmăritorilor ei de pe Instagram.

Recent, Brigitte a dezvăluit că și-a achiziționat o casă în Dubai, cu ajutorul soțului Denisei Tănase de la Bambi, care lucrează în domeniul imobiliar al orașului din Emiratele Arabe Unite. Vedeta TV obișnuia să viziteze destul de des Dubaiul, însă stătea la hotel, astfel că a preferat să investească în propria locuință.

Când a luat decizia de a-și cumpăra o casă, a dat unor dezvoltatori un avans de 5.000 de euro pentru locuință, dar nu s-au înțeles, astfel că a apelat apoi la ajutorul lui Mircea Brânzei.

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie.

Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință care nu era tocmai ok. Am apelat apoi la Mircea Brânzei, care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit o soluție bună. Împreună cu el am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie.

Este o casă cu două dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate, am dat 70% din sumă, urmând ca peste 5 luni să achit și restul de 30%, când primesc cheia și e gata”, declarat Brigitte, pentru click.ro.

Acum, se pare că cei doi au reușit să treacă peste acestea impedimente, iar vedeta TV tocmai le-a arătat prietenilor virtuali imagini în exclusivitate din incinta casei din Dubai.

„Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai ascultat rugăciunile și ai deschis ușile casei mele, după 6 luni de plâns”, a scris ea în descrierea clip-ului video.

