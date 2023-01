Cum arată casa în care a crescut Tzancă Uraganu. Imaginea emoționantă cu artistul și bunica lui

Tzancă Uraganu este destul de rezervat în ceea ce privește viața personală. Acesta preferă să trăiască cele mai frumoase momente alături de persoanele dragi cât mai departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor.

Chiar dacă este o persoană discretă, cântărețul de manele nu uită să își țină la curent fanii de pe rețelele sociale cu evenimentele importante din viața lui. În urmă cu puțin timp, acesta a distribuit în mediul online o imagine cu casa unde a copilărit, alături de bunica lui.

Se pare că Tzancă Uraganu nu a avut parte dintotdeauna de lux și opulență. Așadar, cariera de artist a contribuit foarte mult la situația lui financiară din prezent, aducându-i în buzunar sume impresionante de bani.

Cum arată casa în care a stat Tzancă Uraganu în copilărie

Pentru că îi place să își surprindă fanii cu postările sale, cântărețul de manele nu a ezitat nicio secundă să publice o fotografie în care apare alături de bunica lui. Mai mult decât atât, Tzancă Uraganu a adăugat și o descriere emoționantă.

Artistul a dezvăluit că și-a petrecut o mare parte a copilăriei în casa bunicii sale, care era una modestă.

„Casa în care am crescut la bunica mea! Scuze că n-am menționat, dar nu mai trăiește de câțiva ani.”, a fost mesajul acestuia de la fotografia emoționantă, potrivit spynews.ro.

Tzancă Uraganu, dezvăluiri emoționante despre copilăria lui. Ce detalii a scos artistul la iveală

Cântărețul de manele a vorbit cu emoție despre copilăria sa într-un interviu pentru Antena Stars. Acesta a dezvăluit că relația lui cu părinții a fost întotdeauna una bună. Mai mult decât atât, Tzancă Uraganu a susținut că aceștia au încercat să-i ofere tot ce avea nevoie când era un copil, lucru pe care îl apreciază foarte mult acum.

„Păi normal, cu părinții trebuie să ai mereu o relație frumoasă. E normal că așa trebuie să fii cu părinții, niciodată nu trebuie să-i lași. Așa cum ei au fost mereu lângă noi când eram mici și voiau să avem tot ce este mai bun, așa trebuie să avem, noi grijă de ei acum.

Nu pot să spun că am avut tot ce mi-am dorit când eram mic, dar nici săraci așa nu am fost. Am avut strictul necesar, nici mult și nici puțin. A fost cât trebuia!", a declarat Tzancă Uraganu la Antena Stars, conform sursei citate mai sus.

