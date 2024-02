Cum arată casa în care locuiește Oana Roman. A vrut să o vândă cu aproape 500.000 de euro

Oana Roman și fiica ei locuiesc singure într-o vilă din Tunari. Iată imagini din interiorul vilei!

Oana Roman s-a mutat de la apartament în casa din Tunari în anul 2019, imobil pe care l-ar fi cumpărat cu 160.000 de euro. Casa are 300 mp și 1.000 de metri de teren. La momentul mutării, Oana Roman locuia împreună cu Marius Elisei, fiica lor, dar și cu Mioara Roman, potrivit Libertatea.

Între timp, în vila din Tunari au rămas doar vedeta și fiica ei, după ce Marius Elisei și-a făcut bagajale, iar Mioara Roman a fost internată la un centru de recuperare.

Imagini din interiorul casei în care locuiește Oana Roman

Se pare că vila în care locuiește Oana Roman are patru dormitoare, două sufragerii și două băi. Deși nu a făcut un tur oficial al casei, vedeta a prezentat-o în diverse fotografii postate pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, Oana Roman dezvăluia în anul 2022 că vrea să vândă casa cu suma de 480.000 de euro sau cu 2.500 de euro pentru cine își dorește să o închirieze, potrivit Libertatea.

„Ne-a rămas mare casa. O vând sau o închiriez. Tunari la 200 m de ieșirea spre centură sau Pipera. 1.000 mp teren, 340 mp desfășurați interior. Patru dormitoare, două sufragerii, dressing, două băi, trei garaje, beci. (…) Livadă cu pomi. Curtea necesită o mică investiție în gazon și alei. Vânzare 480.000 de euro. Închiriere – pretabil școală, grădiniță, after school, birou sau rezidential. 2500 de euro pe lună.”, scria Oana Roman în mediul online, potrivit sursei citate mai sus.

Totuși, Oana Roman nu ar fi vândut casa nici până în prezent și continuă să locuiască în vila din Tunari, alături de fiica sa.

Ce spunea Oana Roman despre facturile casei

Oana Roman a dezvăluit, la un moment dat, că nu facturile casei sunt o problemă, ci faptul că imobilul este foarte mare, iar curățenia se face extrem de greu.

„Cu facturile a fost ok cumva, pentru că vila e foarte bine construită, e foarte bine izolată, nu pierde căldură. Nu am consumat foarte mult. Facturile nu pot să spun că m-au dat peste cap. Doar că e vorba de spațiu, gândește-te cum e numai să faci curat într-o astfel de casă! Am angajat o firmă care vine să-mi facă curățenie generală. Păi, au venit patru femei și nu le-a ajuns o zi!”, spunea Oana Roman, citată de Libertatea.

