Vlăduța Lupău locuiește într-o vilă spectaculoasă din Cluj, alături de soțul ei, Adi Rus, și de fiul lor. Iată imagini rare din interior!

Cum arată casa în care locuiește Vlăduța Lupău. Vila este construită de la zero și are propriul studio de muzică | Captură Instagram

Potrivit Libertatea, casa a fost construită de la zero, iar rezultatul a impresionat întreaga familie. Vlăduța Lupău și-a dorit o casă spațioasă, care să dispună și de o curte impresionantă. Locuința mai este dotată și cu o terasă generoasă, dar și piscină.

Imagini din casa în care locuiește Vlăduța Lupău cu familia ei

Vlăduța Lupău a dezvăluit în urmă cu ceva timp că blatul de la bucătărie este din cuarț, iar mobila a fost făcută la comandă.

„Am venit la casă, unde nu am mai ajuns de două săptămâni și ceva și sunt foarte entuziasmată de cum s-a transformat totul în interior. Cred că în foarte puțin timp o să ne și mutăm. O să vă arăt mici chestii, pentru că sunt foarte încântată și eu. Să nu mă întrebați detalii, mobila este făcută toată la comandă, iar designul este făcut de o echipă profesionistă. Ușile astea efectiv le ador, pentru că sunt din furnir. Bucătăria nu este gata. Blatul mesei este din cuarț. În living mai avem de lucrat la scara interioară. În grădină este deja plantat un copac.”, spunea Vlăduța Lupău înainte ca vila ei să fie gata, citată de sursa menționată mai sus.

Într-un videoclip postat la secțiunea Instastory, Vlăduța Lupău a arătat imagini din dormitorul său, dezvăluind patul imens, draperiile și tabloul ce îi înfățișează pe ea și pe soțul ei.

„Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa”

Deși a apelat la o echipă de profesioniști, Vlăduța Lupău a dorit ca ea să se ocupe de camera fiului ei.

„Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile.

Doarme în cameră cu noi, chiar în pat cu noi de multe ori, pentru că așa ne place! Dar în unele nopți de peste weekend, când eu sunt efectiv epuizată, îl mutăm, ca să pot să mă odihnesc și eu.”, mărturisea ea pe contul personal de Instagram.

Locuința cântăreței este dotată cu un studio de muzică și un dressing imens, fiind un adevărat refugiu pentru ea și familia sa.

Aici mai multe imagini din casa în care locuiește Vlăduța Lupău și familia ei:

