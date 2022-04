Cum arată casa lui Cheloo. Imagini cu locuința în care s-a mutat după ce a renunțat la apartamentul din București

”A fost foarte greu. Am fost izolat într-o curte de 6 mii de metri pătrați cu pomi care înfloreau, cu iarbă proaspăt tăiată, cu soare. Am făcut plajă, am jucat tenis de picior, am învățat să joc tenis de câmp.”, a zis Cheloo în 2020, când a fost întrebat cum s-a descurcat în pandemie, când a stat în izolare.

Cheloo mai adăuga atunci că are 148 de pui, semn că la locuința sa din Breaza crește și păsări.

Cum arată casa în care stă Cheloo

Casa unde locuiește juratul iUmor este una modestă și retrasă, însă cu o priveliște de vis. Locuința a venit la pachet cu 6 mii de metri pătrați, după cum a recunoscut artistul într-o discuție cu ai săi colegi de emisiune.

Conform casepractice.ro, Cheloo a găsit această casa simplă, provenită din reconsolidarea unei locuințe bătrânești, care este adaptată la cerințele unei vieți moderne. Sursa menționată mai precizează că în jurul imobilului se află câteva gospodări, precum și un hambar, dar și o bucătărie de vară.

Ba mai mult, în jurul curții există o proprietate uriașă cu o fântână autentică și mai multe căpițe de fân. Acolo stau parcate și cele 3 mașini de teren ale lui Cheloo, două care au fost între timp reconfigurate pentru circuite speciale de offroad.

Credit foto: Case Practice

Ce studii are Cheloo

Cheloo a intrat la Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" din București. Faptul că nu-și urma pasiunea, care era muzica, dar și firea rebelă l-au făcut să lipsească mult şi a fost exmatriculat.

"Un bărbos într-un halat albastru, plin de ulei, care făcea trei tablouri pe care nu le-ar fi vrut nimeni", aşa s-a caracterizat Cheloo când a vorbit despre viitorul pe care l-ar fi avut dacă continua să urmeze cursurile unității de învățământ.

Se zvoneşte că artistul ar avea şi două facultăţi, dar nu a confirmat niciodată acest aspect.

De asemenea, pasiunea pentru mașini 4X4 și competiții off road este una veche pentru juratul iUmor.

2006 a fost anul în care s-a înscris prima oară la un open pe lângă campionatul național, iar de atunci, a avut mai multe participări ca pilot și copilot, alături de piloți consacrați.

