Cum arăta Cindy Crawford la începutul carierei sale. Fotomodelul a împlinit 56 de ani

Cindy Crawford se numără printre cele mai provocatoare și senzuale fotomodele ale anilor `90. Aceasta se mândrește cu o carieră de succes în industria modeling-ului și actoriei, însă foarte puțini știu cum arăta celebritatea la debutul în lumea modei.

Pentru că actrița a împlinit pe 20 februarie 56 de ani, pozele cu ea din tinerețe nu au întârziat să apară în presa internațională. Pare că vedeta a găsit elixirul tinereții, iar aspectul său fizic este spectaculos.

Actrița și-a sărbătorit aniversarea cu un tort delicios și o petrecere surpriză, așa cum se vede și în imaginea publicată pe contul oficial de Instagram. Aceasta a ținut neapărat să le mulțumească fanilor pentru urările frumoase prin intermediul postării.

Cum arăta Cindy Crawford la începutul carierei sale

Deși timpul a trecut, Cindy Crawford nu s-a schimbat prea mult de la debutul carierei sale în industria modeling-ului. Fostul fotomodel și-a păstrat frumusețea răpitoare de acum 30 de ani, iar drept dovadă stau pozele cu ea din tinerețe.

Actrița și-a păstrat tenul impecabil și frumoasele trăsături ale feței. De asemenea, se pare că Cindy Crawford nu a vrut să își schimbe nici culoarea părului care i se potrivește de minune.

Citește și: Cindy Crawford, siluetă de invidiat la 55 ani. Cum arată fără machiaj, atunci când nu intră pe mâna stiliștilor

Superbul fotomodel reușea să impresioneze fanii cu machiajul său discret, coafura simplă și privirea păstrunzătoare. Simpla sa prezență punea pe jar publicul masculin, iar formele sale atrăgeau toată atenția.

Cindy Crawford a decis să renunțe la studiile universitare după un semestru pentru a deveni un model cu normă întreagă. La vârsta de 17 ani a intrat în competiția Look of the Year a Elite Model Management, iar în anul 1984, frumoasa șatenă a absolvit liceul și a devenit studentă la Universitatea Northwestern.

Citește și: Cindy Crawford și-a arătat picioarele nesfârșite într-un pictorial impresionant pentru fani. Cum arată la 55 de ani

Vedeta nu a ținut cont de nimic și a luat cu asalt podiumurile de modă, făcându-se recunoscută într-un timp foarte scurt. Aceasta și-a urmat pasiunea, iar celebritatea nu a întârziat să apară.

Cine e Cindy Crawford

Cindy Crawford s-a născut pe data de 20 februarie 1966 în DeKalb, Illinois, Statele Unite. Încă din copilărie a avut o pasiune pentru modeling, iar acum se laudă cu cariera sa de succes. De asemenea, vedeta este cunoscută și pentru rolurile sale din diferitele producții în care a jucat.

„Bodyguards”, „Unzipped”, „Catwalk”, „Fair Game”, „54”, „The Simian Line”, „Beautopia”, sunt filmele cinematografice în care Cindy Crawford a surprins publicul cu talentul său remarcabil în artele actoriei.

În AntenaPLAY ai Super-Stand Up cu George Tănase ▶ Vezi cele mai tari glume pe care le-a făcut la iUmor