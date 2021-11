Cindy Crawford, siluetă de invidiat la 55 ani. Cum arată fără machiaj, atunci când nu intră pe mâna stiliștilor

Cindy Crawford, unul dintre cele mai sexy modele din anii ’90, are un trup de excepție, chiar și la vârsta de 55 ani. Ea se află printre vedetele care par că nu înregistrează trecerea timpului, precu Jennifer Lopez, Jennifer Aniston și Nicole Kidman.

Frumoasa actriță și model de top Cindy Crawford, în vârstă de 55 ani, a fost surprinsă de curând de paparazzii fără machiaj. Vedeta nu se sfiește să își arate chipul atunci când nu intră pe mâna stiliștilor. Deși a trecut de vârsta de 50 ani, Cindy are o siluetă de invidiat, iar chipul ei are doar riduri fine.

Cum arată Cindy Crawford fără machiaj, la 55 ani

Atunci când refuză să se machieze, modelul este de nerecunoscut, deși are un look de excepție. Frumoasa brunetă, cu rădăcini franceze, germane și engleze, și-a început cariera în liceu, atunci când un brand local de haine a angajat-o să defileze pentru ei.

La vârsta de 17 ani a intrat în competiția Look of the Year a Elite Model Management. În anul 1984, Cindy a absolvit liceul și a devenit studentă la Universitatea Northwestern. Frumoasa adolescentă a renunțat la studiile universitare după un semestru pentru a deveni model cu normă întreagă.

Citește și: Brațe pline de mușchi la 54 de ani. Cum arată Cindy Crawford de când lucrează intens la sala de sport

Cariera ei a fost înfloritoare, începând cu 1986, când a început să colaboreze cu agenția de modeling Elite New York. Până în anul 1990, ea a început să apară pe coperțile revistelor de top, alături de alte modele renumite precum Naomi Campbell și Linda Evangelista.

Ea a devenit atunci cel mai bine plătit model și a făcut o avere din aparițiile pe care le-a avut pe podium și din numeroase reclame.

Cindy Crawford este mama supermodelului Kaia Gerber, iar fiica ei îi calcă acum cu brio pe urme.

Cum se menține în formă Cindy Crawford

Cindy Crawford își menține silueta prin multe exerciții fizice, are grijă de ceea ce mănâncă, se bucură de plimbări în natură, soare și aer curat. Actrița postează deseori fotografii pe Instagram în astfel de ipostaze.

Într-unul dintre interviurile ei, ea a spus că este din ce în ce mai mulțumită de corpul ei, cu fiecare an care trece, pentru că este corpul pentru care depune efort și are o relație bună cu el.

Citește și: Formau unul dintre cele mai celebre cupluri, dar mariajul a eșuat după doi ani. 20 de ani mai târziu, o lume întreagă a aflat motivul : “Eram orice unul pentru celălalt, dar niciodată nu am fost…”

„Din punct de vedere estetic, corpul meu arăta mai bine când aveam 22, 23 de ani, dar nu mă bucuram de el pentru că eram ocupată să îl compar cu al altora”, a declarat Cindy Crawford.

Chefi la cuțite revine cu 3 ediții speciale de pe 29 noiembrie. Hai în AntenaPLAY și ai show-urile tale favorite