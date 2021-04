Cum arată Dani Stoian, fiul lui Florin Salam cu Fănica. Tânărul are 18 ani și este tatăl unui băiețel superb

Este vorba despre Betty și Dani, băiatul cel mare al cântărețului, care acum este un bărbat în toată firea. Dani Salam este un personaj cât se poate de discret, de altfel, în ciuda notorietății tatălui său.

Tânărul are doar 18 ani și propria familie, de care pare foarte mândru. În urmă cu doar câteva luni, acesta a devenit tatăl unui băiețel, Edan Ștefan, pe care îl răsfață la fiecare pas.

Cum arată Dani Stoian, fiul cel mare al lui Florin Salam

În vreme ce Betty a moștenit trăsăturile mamei sale, Dani Salam seamănă foarte bine cu ambii părinți. Băiatul este brunet, cu ochii închiși la culoare și preferă să-și lase barbă, precum majoritatea tinerilor din ziua de astăzi.

Mai mult, Dani a moștenit pasiunea pentru muzică a tatălui său, la fel ca sora sa, Betty. De altfel, au și o relație foarte apropiată, iar imaginile în care apar împreună nu sunt puține.

Un superb băiețel are și Betty Salam cu partenerul ei, Cătălin Vișănescu.

Fănica s-a stins din viața în urma unei lungi suferințe

Fănica, Ștefania Stoian, a murit la 27 de ani din cauza unui virus care i-a declanșat hepatita C. Boala nu i-a răpit lui Dani doar mama. Vreme îndelungată fiul lui Florin Salam și al Fănicăi, a trăit ani de-a rândul cu teama că a moștenit boala care a ucis-o pe cea care i-a dat viață.

Mai mult, Dani a urmat chiar și un tratament în acest sens, însă acum, lucrurile par să fie în regulă pentru fiul artistului.

„Eu n-am fost niciodată pregătit să ştiu, bă, e ceva cu ea şi mă aşteptam. Mergeam şi cântam în fiecare zi şi ştiam că totul este bine. Şi, într-o zi, am aflat că trebuie să merg la un spital pentru că este acolo. Asta e tragedia cea mai mare, pentru că atunci când te aştepţi şi ştii ceva, eşti pregătit altfel. Pe Fănica mea am s-o iubesc câte zile voi trăi pe acest pământ. Eu ştiu doat atât: că o iubesc şi acum la fel de mult, şi cum o iubesc pe Betty, o iubesc şi pe Fănica. Şi cum îl iubesc pe Dani, o iubesc şi pe Fănica. Şi cum o iubesc pe cea mică, o iubesc şi pe Fănica”, spunea Salam, după moartea Fănicăi, la emisiunea Iulianei Marciuc de la TVR2.