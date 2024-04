Cum arată fiica cea mare a Sânzianei Buruiană. Izabela are opt ani și a fost alăptată de mama ei timp de șapte ani

Sânziana Buruiană a postat recent un clip în care apare fiica ei cea mare, Izabela. Când au văzut-o pe copila în vârstă de opt ani, urmăritorii au reacționat imediat, mai ales după ce și-au amintit că blondina a alăptat-o timp de șapte ani.

Sânziana Buruiană a fost una dintre cele mai cunoscute și mediatizate vedete din România, făcându-se remarcată la începutul anilor 2000, alături de Andreea Tonciu și Simona Senzual. Însă, anii au trecut și s-au retras în spațiul online.

De când a devenit mămică, Sânziana Buruiană și-a schimbat total viața și are alte priorități. Ea își dedică tot timpul fiicelor din relația cu Nicolae Zuluf și face tot posibilul ca micuțelor să nu le lipsească nimic.

Însă, în ultimii ani, Sânziana Buriană a luat uluit pe toată lumea după ce a dezvăluit faptul că nu s-a oprit din alăptat. Se pare că Izabela, fiica cea mare, a supt la sânul mamei sale până în clasa I, în timp ce fata cea mică continuă să se hrănească cu laptele matern.

Cum arată fiica cea mare a Sânzianei Buruiană, pe care a alăptat-o timp de șapte ani

Sânziana Buruiană s-a filmat alături de fiica ei, Izabela, despre care a spus, în repetate rânduri, că a alăptat-o neîncetat până la vârsta de șapte ani. Ulterior, fosta asistentă TV a postat filmarea pe contul personal de TikTok, acolo unde fanii au fost curioși să afle dacă fetița mai consumă lapte matern.

„O mai alăptezi și acum?”/„A intrat în Cartea Recordurilor pentru alăptat”/„Ce mare a crescut! Alăptatul a ajutat la creștere?”, au întrebat internauții, în timp ce răspunsul vedetei nu a întârziat să apară: „Alăptați și voi dacă vreți să aveți copii așa talentați!”

Izabela, fiica cea mare a Sânzianei Buruiană, este fotomodel

Sânziana Buriană a menționat, la un moment dat, că fiica ei cea mare este fotomodel, având deja colaborări în domeniu.

„Nu o machiez eu! La ea găsești de toate: măști de față, cremuțe, bentițe de make-up. Ea are personalitatea ei. Îi plac și lucrurile de casă, îi place pictura, toată ziua desenează pe foi, pictează obiecte, se pictează singură. Eu, dacă ar fi după mine, aș cumpăra numai haine. Deci nu avem pasiuni comune, ca să zic așa. În egală măsură, și-a cumpărat și lucruri pentru școală: agende cu blănițe, pixuri cu cristale, penare sofisticate. Eu nu o îmbrac cu ce vreau eu, ea singura își alege și are grijă de lucruri, sunt aranjate, ordonate. De asta o și las, pentru că nu am ce să-i reproșez, pune toate la loc sunt păstrate foarte bine.”, spunea, acum ceva timp, Sânziana Buruiană pentru click.ro.

Mai mult, ea a povestit cât de mândră este de fata ei, dar și ce talent are.

„La concursurile de Miss, ele trebuie să susțină și o probă de talente, să cânte ceva sau să danseze, să recite. A mea este foarte talentată la dansul din buric, singură se pregătește, își alege singură costumațiile. Trebuie să ai ținute de zi, de seară, fashion. Nu știu de unde a învățat ea mișcările astea, de la televizor cred. A luat locul 1 la Little Miss Hungary. Facem și ședințe foto multe. A apărut și într-un videoclip al unui muzician din Ungaria. E destul de dificil, la concursurile de miss trebuie să ai pregătite hăinuțe, recuzită, nu te poți duce așa oricum. Plus că se plătește și o taxă de înscriere. Însă premiile sunt destul de generoase. La reclame se plătește bine, cam 150-200 de euro pe o reclamă de maxim o oră. Pe copii nu poți să-i ții foarte mult, pentru că se plictisesc și nu mai cooperează.”, a mai declarat Sânziana Buruiană pentru sursa citată.

