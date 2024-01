Cum arată fiicele lui Ilie Năstase din relația cu Amalia Năstase. Cu ce se ocupă cele două tinere extrem de frumoase

Fetele lui Ilie Năstase din căsnicia cu Amalia Năstase nu doar că au o frumusețe aparte, ci și pasiuni inedite, oferindu-le părinților foarte multe motive de mândrie. Iată cu cine seamănă Emma și Alessia, dar și cu ce se ocupă!

Amalia și Ilie Năstase au divorțat în 2010, după 14 ani de relație și 7 ani de căsnicie. Din mariajul lor au rezultat două fete, Emma și Alessia, care au rămas în grija mamei lor, în timp ce au păstrat o relație apropiată și cu legenda tenisului românesc, potrivit Viva.

Citește și: Ilie Năstase își mai dorește un copil la 77 de ani. Cum i-a răspuns Ioana, soția lui: „Nu mai e momentul”

Cu cine seamănă și ce ocupație au fiicele lui Ilie Năstase din căsnicia cu Amalia

Alessia, fiica cea mare a fostului cuplu Amalia și Ilie Năstase, are 20 de ani și locuiește singură la Paris, acolo unde își continuă studiile în domeniul artei. Ea a absolvit Școala Americană în România, apoi a primit o bursă la Școala de Design Parsons, specializarea Fine Arts, potrivit Viva și Fanatik.

La vârsta de 17 ani, Alessia a organizat o expoziție dedicată tenisului, cu opere inspirate din cariera tatălui ei. Ilie Năstase i-a fost alături și a fost tare mândru că l-a avut drept muză.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Emma, fiica cea mică a foștilor soți, este elevă în clasa a XII-a și studiază tot la American International School of Bucharest, potrivit celor două surse citate mai sus. Ea este pasionată de economie și își dorește foarte mult să meargă la o facultate din Marea Britanie sau Spania.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La rândul ei, Amalia Năstase are numai cuvinte de laudă la adresa fetelor sale.

„Nu i-am lăsat să facă chiar toate tâmpeniile și nu-i las să experimenteze chiar toate chestiile, pentru că le explic și au văzut și din experiența mea că nu e ok să fumezi, nu e ok să bei. (…) N-ai de ce să încerci ceva care știi sigur că nu e ok. În alte privințe le las să-și aleagă calea lor, să facă ceea ce vor, chiar dacă eu aș avea niște obiecții. Sunt copii cerebrali care merită să-și aleagă singuri calea fără să le spun eu ce e mai bine pentru ele.”, declara Amalia Năstase despre fiicele sale, la Antena Stars, potrivit surselor citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce intervenții estetice și-a făcut Amalia Năstase de curând și cum arată acum. Pentru ce anume a ales să meargă la estetician

Amalia Năstase s-a mutat într-o casă nouă

Amalia Năstase și-a refăcut viața alături de Răzvan Vasilescu, împreună cu care are un băiețel. De curând, întreaga familie s-a mutat într-o nouă locuință, cartierul fiind preponderent locuit de cetățeni americani.

„Acum noi ne-am mutat. Stăm într-un cartier, să zic așa, în care sunt foarte mulți americani. (…) Acum ne-am mutat și este o comunitate destul de mișto pentru copii acolo. Ies pe stradă, lucru pe care nu prea poți să-l faci în București că nu prea ai unde, îți e frică să lași copilul. Lui Toma îi place foarte mult acolo. Emma are colege multe din clasă acolo și s-ar putea să stăm acasă de Sărbători.”, spunea la un moment dat Amalia Năstase, citată de Viva.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările