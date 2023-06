Cum arată Florin Salam la câteva zile după ce a ieșit din spital. Ce mesaj le-a transmis fanilor, dar și contestatarilor săi

În urmă cu o săptămâna fiica lui Florin Salam confirma faptul că tatăl ei se află sub îngrijire medicală, internat în spital. La acel moment, aceasta a ținut să precizeze că nu este vorba de probleme grave de sănătate, manelistul având nevoie doar de odină. Acum, se pare că Florin Salam a fost externat și a făcut un live pentru a le da peste nas celor care spun că se retrage din muzică. Iată ce mărturisiri a făcut acesta

Florin Salam a ieșit din spital. Cum se simte manelistul acum și care e starea lui de sănătate

Florin Salam nu a tecut printr-o perioadă foarte bună. Acesta chiar a lipsit de la cununia civilă a fiului său, însă lucrurile se pare că au revenit la normal. Așa cum și-a obișnuit deja fanii, când are ceva de comunicat, el a făcut un live pe rețelele sociale unde a vorbit deschis despre momentele prin care a trecut.

„În primul rând vă salut, prietenii mei, toată România, toată Europa! (...) E norocul meu că sunt iubit de voi și de Dumnezeu. Vă mulțumesc din suflet pentru toate urările de bine și gândurile frumoase pe care mi le-ați transmis într-o perioadă mai grea a mea, era vorba de sănătate.(...) Vreau să vă anunț că sunt sănătos! Mulțumesc familiei mele că m-a sprijinit, de la copii, până la nevasta mea și finilor mei, prietenilor mei de suflet”, și-a început Florin Salam mesajul de pe internet.

De asemenea, în intevenția sa de pe Facebook, manelistul le-a dat replica și celor care spun că va renunța la muzică. Acesta a ținut să le atragă atenția celor care îl vorbesc de rău că tot ei vor avea de pierdut.

„Trebuie să fac acest anunț pentru că e vorba de meseria mea, e vorba de darul meu de la Dumnezeu (...) nu vreau să cert pe cineva sau să dau replică, vreau să spun vorba mea.(...)Eu nu o să pun stop la cântare. (...) Oricum de ce ți-e frică, de aia nu scapi!

Încercați să vorbiți frumos, ca să vă meargă bine. Dacă vorbiți altfel, tot în pierderea voastră vorbiți, asta m-am referit la partea asta de lăutari, care-mi spun oamenii ce vorbesc ei, că nu mai cânt. Nu! O să cânt în continuare! Vreau mai puțini bani și mai multă viață de acum încolo. (...) Am avut o săptămână de spitalizare, am fost internat, știe toată lumea, asta e, 25 de ani de oboseală. Că arăt eu tot bine, asta e altceva. Îmi cer mii de scuze” a mai spus Florin Salam.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Care este motivul pentru care se ceartă cel mai des Roxana Dobre și Florin Salam. Ce a dezvăluit soția artistului în mediul online

Se retrage Florin Salam? Ce a spus manelistul despre evenimentele la care nu mai participă

Situația neplăcută la care a fost părtaș la începutul lunii, le-a dat apa la moară contestatarilor săi. Recent, Florin Salam a fost dat afară de la o nuntă din Craiova pentru că nu și-ar fi respectat contractul.

În acest context, manelistul a explicat că de acum înainte vor fi două localități în care nu va mai cânta, pentru că sunt sub nivelul lui

„Am renunțat decât la Călărași și la Bolintin. De ce? Am un nivel prea șmecher, să mă iertați dacă înțelegeți greșit unii, dar eu vorbesc asta din prea multe strânse, încât să vină cineva să îi facă niște filmulețe lui Florin Salam...(...) Eu am renunțat la Călărași, nu la România. Eu am renunțat la Bolintin, pentru că nu mă respectă.", a mai spus Florin Salam.

Citește și: Florin Salam a venit cu un răspuns, după ce a fost dat afară de la nunta din Craiova: „Mi-au pus ceva în pahar”. Ce a transmis

Doina Teodoru, Irena Boclincă, Angel Popescu și Ionuț Rusu în ediția specială iUmor ▶ Vezi acum, în AntenaPLAY