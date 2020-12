Cum arăta Iuliana Luciu în copilărie: „Vă mai aduceți aminte de serbările de la grădiniță?”

Iuliana Luciu a participat la Asia Express

Iuliana Lucia a participat în al doilea sezon de Asia Express și a mărturisit că a fost experiența vieții sale.

Citește și: Iuliana Luciu, dezvăluiri bombă înainte de marea finală Asia Express!

„Povestea despre care le voi povesti nepoților (sper că o să ajung și acolo) este una pe care o trăiești o dată în viață. Aventura despre care vreau să vă povestesc este cea trăită la Asia Express. Pentru început ideea era să plec în aventura vieții mele alături de Nicoleta pe un traseu de aproape 5000 de km prin Vietnam, Laos, Cambodgia și Thailanda. Din păcate, ne-am retras pe ultima sută de metri cu părere de rău. Am fost tristă și m-am gândit că nu o să mai am ocazia să trăiesc emoțiile show-ului… La un an după, am primit un telefon de la Producție și am fost întrebată dacă vreau să merg în următorul sezon. Eram atât de fericită că am rămas blocată preț de câteva secunde, după care am spus un DA clar și răspicat de parcă eram cerută în căsătorie. De data asta traseul era prin Sri Lanka și India, destinații care nu fuseseră niciodată pe lista mea de călătorie. Emoțiile și adrenalina pe care ți le oferă acest show nu se pot descrie în cuvinte. Te întâlnești cu tot felul de situații cărora trebuie sa le faci față, să ieși din zona ta de confort și să îți depășești condiția. Aș putea povesti pagini întregi cu întâmplările petrecute în doar 2 săptămâni de concurs”, a poevestit Iuliana Luciu, despre experiența sa din sezonul 2 Asia Express.