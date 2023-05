Cum arăta Jane Fonda în tinerețe. Cât de mult s-a schimbat actrița de-a lungul anilor. Ce trucuri o mențin în formă la 85 de ani

Jane Fonda se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe de la Hollywood. Vedeta se mândrește cu o carieră de succes, cu roluri spectaculoase în diferite producții și cu un aspect fizic de invidiat la cei 85 de ani ai săi.

Faima a apărut în viața actriței încă din tinerețe. Jane Fonda a cucerit publicul cu frumusețea ei și talentul deosebit în actorie la aproximativ 23 de ani. Aceasta a debutat în producții precum „Barbarella” și „Cat Ballou”.

Anii au trecut, însă vedeta de la Hollywood și-a păstrat frumusețea de odinioară. Astfel, puțini fani ai săi își mai amintesc de chipul angelic și lipsit de imperfecțiuni al actriței de când a devenit celebră.

Cum arăta Jane Fonda în tinerețe

Deși au trecut aproximativ 63 de ani de când Jane Fonda și-a început cariera în actorie, multe nu s-au prea schimbat de atunci. În prezent, actrița se laudă cu un succes răsunător și cu un aspect fizic de invidiat.

La 85 de ani, vedeta de la Hollywood își menține formele de invidiat și superbele trăsături ale feței. Pe măsură ce îmbătrânește, farmecul și energia ei devin tot mai evidente, iar drept dovadă stau aparițiile sale de pe marile ecrane ale fanilor.

Încă din tinerețe, Jane Fonda făcea furori cu frumusețea ei deosebită. Aceasta avea o privire pătrunzătoare, ten impecabil și un păr strălucitor. De-a lungul anilor, actrița a cucerit inimile multor bărbați cu aspectul fizic.

Care sunt trucurile de înfrumusețare ale actriței Jane Fonda

Pentru a-și menține frumoasele trăsături ale feței, Jane Fonda a apelat la diferite trucuri de înfrumusețare. De asemenea, aceasta a încercat diferite produse și tratamente care n-au dat roade în cele din urmă.

„Pe măsură ce am îmbătrânit, pielea și părul meu au devenit tot mai uscate. Deci hidratarea și folosirea cremei de protecție solară sunt foarte importante. Tot ce fac este să am grijă ca pielea mea să nu fie uscată”, a mărturisit vedeta de la Hollywood în urmă cu ceva timp pentru glamour.ro.

Astfel, Jane Fonda și-a dat seama că secretul unui ten perfect este hidratarea. Mai mult decât atât, aceasta apelează de câte ori are ocazia la tratamente faciale. În plus, actrița are și câteva reguli de îngrijire ale feței: își curăță tenul cu atenție, nu folosește aceleași produse de hidratare a pielii, își hidratează intens pielea corpului și merge cu regularitate la medicul dermatolog pentru control.

„Dacă nu sunt machiată prea mult, folosesc șervețele demachiante pentru curățarea tenului”, a mai dezvăluit ea, conform sursei citate mai sus.

De altfel, Jane Fonda a susținut că nu își dorește să mai apeleze la operații estetice: „Nu spun că au fost în zadar, dar nu vreau să mai trec prin operații estetice vreodată. Nu vreau să mă mai schimb pentru ceilalți. În fiecare zi trebuie să lucrez cu mine pentru a mă accepta așa cum sunt. Urăsc să știu că a trebuit să mă schimb pentru ceilalți ca să mă simt ok. Îmi doresc să nu fi fost așa. De altfel, iubesc fețele careu au semne de înaintare în vârstă. Îmi doresc să fi fost mai curajoasă.”

