Cum arată Kate Winslet fără machiaj la 46 ani. Celebra actriță din Titanic i-a surprins pe fani

Frumoasa actriță în vârstă de 46 ani s-a demachiat în fața camerei pentru un spot publicitar și i-a lăsat pe fani să îi vadă chipul nemachiat.

Kate Winslet s-a demachiat într-un video, iar scopul filmulețului a fost să încurajeze femeile să se simtă bine în pielea lor. În timp ce se demachia pentur spotul publicitar al unui brand de cosmetice de renume, Kate a spus că toate femeile au tendința să se compare cu prietenele lor și de cele mai multe ori ajung să nu fie mulțumite de fizicul lor, potrivit Daily Mail.

Cum arată Kate Winslet fără machiaj

Cel mai important lucru este ca fiecare dintre noi să se iubească pe sine, indiferent de felul în care arată, le-a mai încurajat actrița pe urmăritoarele ei.

Il y a des leçons que nous apprenons au fil du temps. Comme le fait que notre véritable valeur repose sur notre capacité à nous accepter telles que nous sommes. #LOrealParis #LOrealParisFamily #VousLeValezBien #KateWinslet pic.twitter.com/wvYV8WGAOh — L'Oréal Paris France (@lorealparisfr) February 2, 2022

“Este dreptul tău să fii tu însăți”, le-a mai spus Kate Winslet ascultătoarelor ei.

Kate le încurajează pe femei să își iubească trupul, chipul, ridurile, cearcănele și toate trăsăturile care le defines pentru că cel mai bun lucru pe care îl pot face este să se accepte așa cum sunt.

“Pe măsură ce creșteam am observant că o femeie care are încredere în valoarea ei, indiferent de orientarea ei sexuală sau de vârstă, era ceva anormal. Dacă pui la încercare cultura, ajungi să fi considerată nebună. (…) Când am arătat că am curaj să fiu eu însămi mi s-a spus că sunt dificilă, agresivă. A trebuit să o fac pentru că așa vedeam câtă schimbare pot aduce”, a mai povestit celebra actriță.

Kate Winslet e una dintre cele mai talentate și îndrăgite actrițe de la Hollywood, ce a pus bazele unei cariere extraordinare cu filmul Titanic. Cu toate acestea, se pare că partenerul ei din filmul de succes, Leonardo DiCaprio, ar fi motivul pentru care ea s-a despărțit de cel de-al doilea soț, Sam Mendes.

Kate Winslet și Leonardo DiCaprio s-au împrietenit pe platoul de filmare de la Titanic, în 1997, și relația lor platonică a continuat de atunci. Actrița a cunoscut succesul mondial cu ajutorul filmului fenomen Titanic, ce i-a adus milioane de fani în întreaga lume și a pus bazele unei cariere de succes la Hollywood.

De-a lungul carierei lor, Winslet l-a descris pe DiCaprio drept cel mai bun prieten al ei și cei doi au fost în vacanță împreună de mai multe ori, potrivit Cheat Sheet.

Leonardo DiCaprio și Kate Winslet au jucat împreună în filmul Revolutionary Road, din anul 2008, regizat de cel de-al doilea soț al actriței, regizorul Sam Mendes.

În peliculă, DiCaprio și Winslet joacă rolul unor îndrăgostiți, ceea ce ar fi îngreunat lucrurile pe platou. Potrivit CheatSheet, tensiunea de pe platoul de filmare ar fi dus la o rupere între Winslet și Mendes, iar la mijloc s-a aflat Leonardo DiCaprio.

Mendes i-a dat instrucțiuni lui Winslet atunci când a venit vorba de scenele de dragoste între ea și DiCaprio, ceea ce a nemulțumit-o pe actriță.

Se pare că lui Winslet nu i-a plăcut faptul că soțul ei nu era deloc gelos atunci când îi spunea cum să pară mai îndrăgostită de DiCaprio în fața camerei.

