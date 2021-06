Kate Winslet a reușit abia după doi ani să revină la culoarea naturală a părului, după ce s-a vopsit roșcată pentru Titanic

Kate Winslet a dezvăluit că după filmarea celebrului Titanic, i-au trebuit doi ani pentru a reuși să revină la culoarea sa naturală la păr. Actrița a făcut foarte rar schimbări de asemenea natură, semn că revenirea la nuanța naturală a părului, după filmarea celebrei pelicule, a fost una grea.

Kate Winslet a avut nevoie de doi ani pentru a reveni la blondul de dinainte de Titanic

Kate Winslet (47 de ani) dezvăluie faptul că, după finalizarea filmărilor de la Titanic, actrița a avut mult de tras până să ajungă să-și recapete blondul natural. Deși roșcatul din celebrul film a consacrat-o pe deplin, Kate nu s-a simțit împlinită și a așteptat doi ani pentru a revenit la nuanța sa de blond.

Citește și: Greșelile pe care nimeni nu le-a observat în filmul “Titanic”. Ce lucruri neștiute au ieșit la iveală

În cadrul unui interviu pentru elle, potrivit people.com, ea a dezvăluit că personajul Rose, interpretat de ea în film, nu ar fi trebuit să aibă părul roșcat, însă Kate a insistat să facă o schimbare, iar rezultatul a fost pe măsură. „Rose nu a fost niciodată descrisă ca având părul roșcat, dar atunci când am avut discuția cu Jim Cameron despre nuanța părului personajului, el mi-a spus: „Ce ai spune dacă am face o schimbare totală?”, iar eu am fost foarte încântată”, a declarat Kate potrivit sursei sitată mai sus.

Totodată, ea a vorbit și despre buclele pe care le-a avut în timpul filmărilor. Deși nu are părul ondulat, ea a apărut în toate cadrele cu părul puțin cârlionțat. Regizorul și-a dorit ca ea să aibă părul creț, însă din cauza umidității de pe platourile de filmare, acest lucru a fost imposibil.

Citește și: Ce a pățit Kate Winslet după apariția nud în Titanic. A povestit abia acum

„Noi am filmat în diferite spații amenajate cu apă, iar din cauza umidității, părul nu-mi stătea așa cum s-ar fi dorit”, mai spune ea.

Kate Winslet și-ar fi părăsit soțul din cauza unei scene de dragoste cu Leonardo DiCaprio

Actrița a cunoscut succesul mondial cu ajutorul filmului fenomen Titanic, ce i-a adus milioane de fani în întreaga lume și a pus bazele unei cariere de succes la Hollywood. Pe platoul de filmare l-a cunoscut și pe Leonardo DiCaprio și cei doi au o prietenie frumoasă de decenii întregi.

Kate Winslet și Leonardo DiCaprio s-au împrietenit pe platoul de filmare de la Titanic, în 1997, și relația lor platonică a continuat de atunci.

Citește și: Kate Winslet a refuzat să-i fie ascunsă burta într-o scenă de sex din ultimul serial: "Să nu îndrăznești!"

De-a lungul carierei lor, Winslet l-a descris pe DiCaprio drept cel mai bun prieten al ei și cei doi au fost în vacanță împreună de mai multe ori, potrivit Cheat Sheet.

Leonardo DiCaprio și Kate Winslet au jucat împreună în filmul Revolutionary Road, din anul 2008, regizat de cel de-al doilea soț al actriței, regizorul Sam Mendes.

În peliculă, DiCaprio și Winslet joacă rolul unor îndrăgostiți, ceea ce ar fi îngreunat lucrurile pe platou. Potrivit CheatSheet, tensiunea de pe platoul de filmare ar fi dus la o rupere între Winslet și Mendes, iar la mijloc s-a aflat Leonardo DiCaprio.