Kate Winslet și-ar fi părăsit soțul din cauza unei scene de dragoste cu Leonardo DiCaprio. Ce a dezvăluit actrița

Mendes i-a dat instrucțiuni lui Winslet atunci când a venit vorba de scenele de dragoste între ea și DiCaprio, ceea ce a nemulțumit-o pe actriță.

Se pare că lui Winslet nu i-a plăcut faptul că soțul ei nu era deloc gelos atunci când îi spunea cum să pară mai îndrăgostită de DiCaprio în fața camerei.

”Mi-am pierdut mințile,” a declarat Winslet. ”Leo a fost foarte okay cu toată treaba.”

”Se panicase pentru că se presupunea că urmează să filmeze o scenă de sex cu prietenul ei cel mai bun - eu - în timp ce soțul ei regiza. Dar mie nu mi s-a părut bizar deloc,” a declarat DiCaprio. ”Nu m-a deranjat pentru că face parte din actorie.”

Potrivit lui DiCaprio, și-a putut da seama că ceva nu e în regulă între Mendes și Winslet pe platoul de filmare.

”A fost o perioadă dificilă,” a continuat DiCaprio, potrivit Daily Mail. ”Ea era foarte îngrijorată că Sam nu era deloc supărat pe faptul că soția lui se săruta cu un alt tip chiar în fața lui. I-am zis că doar ne prefacem, că e actorie, dar ea tot spunea ”asta e ciudat”.”

Mendes și Winslet au divorțat în anul 2010 și actrița s-a recăsătorit peste doi ani, cu cel de-al treilea soț, Ned RockNroll. Leonardo DiCaprio a fost cel care a condus-o la altar pe actriță în timpul nunții.