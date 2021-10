Cum arată locuința Marianei Cojocaru, astrologul vedetelor. Are în casă cenușa unor persoane decedate pe care nu le-a cunoscut

Mariana Cojocaru ne deschide ușa vilei sale pline cu statuete, cristale prețioase și perle. Astrologul vedetelor și-a creat un mic imperiu și a adunat obiecte valoroase din toate colțurile lumii.

Aceasta ține în casă cenușa unor persoane decedate de zeci de ani pe care nici măcar nu le-a cunoscut vreodată.

Motivul pentru care Mariana Cojocaru are în casă cenușa unor persoane decedate pe care nu le-a cunoscut

Marian Cojocaru locuiește în casa visurilor sale de 8 ani de zile, aceasta are 5 camere și speră că fiic asa va veni să locuiască alături de ea. Locuința i-a apărut în vis celebrei astrologe și a făcut tot posibilul să o obțină.

"Vreau să spun că este un loc cu un marcaj special pentru că eu am visat înainte și locul și casa. Tot! Și când am ajuns aici și am văzut casa, ziceam - Doamne, oare asta o fi? - și îmi aminteam în vis că undeva peste câmp, aici era o cruce (...) era iarnă, m-am dus eu frumos și când am văzut crucea zic nu mă înșel. Asta e casa și asta va fi casa mea", povestește Mariana Cojocaru.

În casă, Mariana Cojocaru are nenumărate obiecte ce au legătură cu zona de spiritualitate și energie Aceasta a adus foarte multe lucruri din Thailanda,acolo unde a locuit vreme de 5 ani: "Cinci ani de zile am stat în Thailanda și acolo ams tudiat astrologie karmică".

A venit cu mai mulți îngeri din Thailanda și i-a pus în casă pentru protecție și sănătate. Statuetele împodobesc camera în care de terapie.

Are un altar din China antică ce ascunde cenușa: "Ceea ce e uimitor, pentru că în România nu există așa ceva. O să vezi pe etape, amulete care sunt făcute din cenușa muncilor din mănăstire", spune Mariana Cojocaru, arătând spre panoul de mai jos. Mai exact, în acest altar se află cenușa călugărilor, amestecată cu ceramică, sub formă de amuletă.

Aceste amulete cu cenușă umană au rolul de protecție, iar Mariana Cojocaru le-a adus de peste mări și țări la ea în casă, pentru a avea protecție.

Astrologa are în casă tot felul de statuete, dar mai ales maimuțele care îi aduc protecție și la care nu ar renunța niciodată, perle, pietre, fluturi naturali. Casa sa este împletită de elemente feng-shui și pietre pentru energoterapie.

Însă nu este tot. Aceasta are în casă urne roșii care conțin cenușa unor nobili: "Urne care au fost cu cenușă. Deci ele erau în casele nobililor (n.r urnele) și după incinerarea era pusă cenușa rudelor în urmă. Nu mai este toată cenușa, dar să știi că în continuare mai este. (...) Îmi place să le am, sunt elemente de bază, sunt elemente cheie", spune Mariana Cojocaru, la emisiunea de la Antena Stars.

Mariana Cojocaru are 53 de ani și s-a născut pe 7 februarie 1967, în orașul Buhuși din județul Bacău. Ea este astrolog, psiholog, numerolog, specialistă în marketing politic și comunicare, având specializare doctorală în genetică medicală.

