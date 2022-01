Mesajul emoționant pe care Elena Gheroghe i l-a transmis fratelui ei, de ziua lui. Cum arată acum Costin Gheorghe

Elena Gheorghe, celebra artistă din România, a postat o fotografie cu fratele ei, Costin Gheorghe. Ea se laudă cu o familie superbă și pe lângă cei doi copii minunați pe care îi are, frumoasa blondină are 3 nepoți, o nepoțică din partea fratelui ei și 2 nepoți din partea surorii sale.

În urmă cu puțin timp, Elena Gheorghe și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada în care ea și 11 membri ai familiei sale au fost infectați cu noul coronavirus în același timp. Deși pentru unii dintre ei simptomele au fost ușoare, unii dintre ei au dus mai greu boala. Artista a făcut o pauză de la rețelele de socializare, ca mai apoi, după ce s-au vindecat, să dezvăluie care a fost motivul absenței sale din mediul online.

Mesajul emoționant al Elenei Gheorghe pentru fratele ei

Asemănarea dintre cei doi frați este uimitoare. La descrierea postării, Elena a adăugat:

“La multi ani,bro!

In fiecare an de ziua ta imi dau seama ca tare greu te prind la poza. Doua variante am: cea de la Craciun si cea de la ziua mea;) Astea sunt cele mai recente, dar nu despre asta e vorba ci despre faptul ca te iubesc si iti doresc tot binele! ❤️❤️❤️

@costingheorghe10”.

Postarea a adunat peste 14.000 de aprecieri, iar urmăritorii Elenei i-au lăudat în comentarii pe cei doi frați și i-au făcut urări lui Costin.

Cine e Costin Gheorghe, fratele Elenei Gheorghe

Chiar dacă o țară întreagă o cunoaște pe Elena Gheorghe de când a făcut parte din trupa Mandinga, foarte puțini știu cum arată fratele ei, Costin, și cu ce se ocupă acesta.

Costin Gheorghe este un sportiv de performanță, fiind fost mijlocaș al echipei de fotbal Academia Clinceni. Costin a împlinit de curând 33 ani și are o fetiță superbă, pe nume Ema. El și mama fetiței, Adriana, sunt divorțați, dar Costin nu ratează nicio ocazie să petreacă mult timp alături de fiica lui.

Costin și Adriana au rămas în relații bune de dragul micuței lor.

Cum arată Ana Pîrvulescu, sora Elenei Gheorghe

Elena Gheorghe nu se laudă doar cu un frate șarmant și chipeș, ci și cu o soră superbă, pe nume Ana. Și Ana i-a urat fratelui ei, Costin, la mulți ani de ziua lui.

Ana pare că îi e soră geamănă Elenei Gheorghe, fiind de o frumusețe unica. Frumoasa blondină are o familie frumoasă, având doi copii, o fetiță superbă și un băiețel năzdrăvan.

Se pare că nici Anei nu îi lipsește creativitatea și simțul artistic pentru că deține un brand de haine.

