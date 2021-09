Cum arată mama lui Ameri Nasrin. Frumoasa prezentatoare a publicat o imagine rară cu femeia care i-a dat viață

De ziua mamei sale, Ameri Nasrin a publicat o imagine și o urare. „La multi ani, mamica mea frumoasa si buna! Te iubesc!”, a scris Ameri Nasrin în dreptul imaginii în care apare alături de femeia car ei-a dat viață.

Fotografia este realizată în ziua cununiei prezentatoarei. În timp ce Ameri Nasrin purta o rochie albă, scurtă, mama acesteia și-a făcut apariția într-o rochie lungă, bleu.

Fanii przentatoarei au fost încântați să o vadă pe mama acesteia și nu au ezitat să-i transmită urări, în comentarii.

Ameri Nasrin și „Pisoi” s-au cununat civil pe 15 august

Ameri Nasrin s-a cununat civil la jumătatea lui august.

Înainte de a spune „Da”, Ameri Nasrin a vorbit cu colegii ei de la Antena Stars despre emoțiile pe care le simțea.

Vedeta a tremurat de emoții și a ținut să precizeze că la anul va avea loc marea petrecere și căsătoria religioasă, unde vor fi invitați mai mulți prieteni, potrivit Spynews.

„Am emoții, nu am avut până de dimineață. Acum am realizat că nu trebuie să mă duc la emisiune, că nu am întâlnire cu prietenele, că nu plec în vacanță, ci că mă mărit. Nu-mi vine să cred, sunt șocată. O să avem și super muzică, vremea ține cu noi, sper să nu avem niciun incident. Încă nu realizez, dar acum e doar cununia, la nuntă, la anul, o să fie mulți, mai mulți prieteni”, a spus Nasrin Ameri la Antena Stars.

Ameri Nasrin și iubitul ei au făcut pasul cel mare după o relație de aproximativ 7 ani. În 2018, iubitul ei, „Pisoi”, a cerut-o în căsătorie, făcându-i o surpriză deosebită. În timp ce Nasrin credea că urma să participe la o ședință foto, aceasta avea să fie, de fapt, cerută în căsătorie. Colegul său de atunci, Andrei Ștefănescu, a fost complicele iubitului lui Nasrin, făcând astfel posibilă surpriza.

La cununie, Ameri a fost înconjurată de cei mai apropiați prieteni și de nașii lor, Valentina Pelinel și Cristi Borcea.

„Suntem onorați și fericiți să fim martorii iubirii voastre, azi și mereu. Vom fi alături de voi în această călătorie unică a vieții prin care dragostea voastră devine mai puternică cu fiecare zi. Nu există nimic mai frumos decât Iubirea și va dorim să o onorați și să o sărbătoriți cu aceeași bucurie, forță și credință ca în ziua cununiei voastre”, a transmis Valentina Pelinel.

Frumoasa prezentatoare de origini persane, tatăl ei fiind iranian, a strălucit la brațul proaspătului său soț. Ameri Nasrin a purtat o rochie albă, scurtă, cu volane, soțul ei un costum verde, nașa, Valentina Pelinel a purtat o rochie roz pudrat, iar nașul un costum albastru. Cristi Borcea a avut și nelipsiții săi ochelari de soare.

