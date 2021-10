Cum arată mama lui Dani Mocanu. Puțini au văzut-o pe cea care i-a dat viață celebrului manelist. Imagine rară

Manelistul a postat în urmă cu ceva timp o un videoclip pe TikTok în care apare și mama sa.

Cum arată mama lui Dani Mocanu

Manelistul a postat în urmă cu patru zile o un videoclip pe TikTok în care apare și mama sa.

În imaginile respective cântărețul poate fi văzut mâncând într-un bol mâncarea pregătită de cea care i-a dat viață, dar și felul în care ea îl privește cu atât de mult drag.

Videoclipul a stârnit numeroase comentarii ale admiratorilor. Mama cântărețului este o femeie blondă și cochetă, iar fanii manelistului s-au bucura să o vadă pentru prima dată, căci aceasta a fost dintotdeauna o figură discretă, atât în public, cât și pe rețelele de socializare,

Manelistul se mândrește extrem de mult cu familia sa. Acesta are și o soră mai mică de vârstă care împărtășește același talent muzical ca artistul.

Diana, pe numele ei, îi calcă pe fratelui său și a lansat o piesă cu versuri poate cel puțin la fel de controversate, cum manelistul a obișnuit cu piesele sale.

Dani Mocanu se numără printre cei mai ascultați maneliști de la noi din țară, iar controversele care s-au iscat în jurul lui de-a lungul timpului l-au adus pe primele pagini ale tabloidelor.

Câți bani cere Dani Mocanu pentru a cânta la evenimente

După ce a spus că va renunța la muzică pentru a se dedica lui Dumnezeu, Dani Mocanu a mai luat o decizie care reamintește că are o situație financiară care-i permite să aibă tot ce-și dorește.

„Am mai mult timp pentru copiii mei, pentru că am început să refuz evenimentele. Nu mi se mai pare OK să merg să cânt pe 3 lei, cum acceptă restul artiștilor. Acceptam și eu înainte, când n-aveam ce trebuie și aveam lipsuri, dar acum, după ce am investit atâția bani în mine și mi-am făcut un nume…”, a dezvăluit Dani Mocanu.

Celebru pentru controversele create în mediul public din cauza pieselor lansate, Dani Mocanu își continuă activitatea fără întrerupere. El a mărturisit că nu are prea mulți ani de școală, dar nu-i este rușine cu acest aspect. Spune că indiferent dacă ar fi avut mai multe facultăți există o mare posibilitate să nu realizeze nimic în viață.

